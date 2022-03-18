Наружная реклама в столице стала одним из инструментов в информационной войне
Актуальная реклама в Дарницком районе
Операторы наружной рекламы в Киеве с первых дней присоединились к информационной кампании по размещению сообщений и информации.
Вместо информации о товарах и услугах от различных производителей и продавцов появились патриотические лозунги, призывы к активному сопротивлению оккупационным войскам, а также направления, куда идти «российскому военному кораблю».
«Внешняя реклама в Киеве доносит важные месседжи Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны, Службы безопасности Украины, добровольческих батальонов. Для людей важно, что они видят на улицах, это мотивирует, вдохновляет, помогает бороться и приближает Украину к победе. Социальная реклама помогает людям держаться, видеть своих, помогает верить в Украину»,— рассказала начальница Управления по вопросам рекламы КГГА Оксана Полищук.
Для поддержки Украины в мире социальная реклама также очень важна. Как и перевод социальной рекламы на другие языки.
На киевских улицах размещены также и призывы к НАТО закрыть небо над Украиной. Это — самая необходимая сейчас просьба к международному сообществу, ведь больше всего разрушений и жертв среди гражданского населения мы получаем именно из-за ракетных и авиаударов. направление движения“ оккупантам, информируют о гражданской осознанности в сопротивлении, а также поддерживают добровольцев и Вооруженные Силы Украины, повышают общий боевой дух и киевлян, и украинцев», — сказала Оксана Полищук. на многих носителях рекламы появились цитаты из псалмов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»