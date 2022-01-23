Народный артист Украины приглашает киевлян на грандиозный концерт
Концерт состоится 25 января в 19:00. Фото: Михаил Грицкан
25 января в МЦКМ «Октябрьский дворец» прозвучат песни Высоцкого в исполнении Михаила Грицкана под сопровождение Национального Академического оркестра народных инструментов «НАОНИ», руководителем которого является народный артист Украины Виктор Гуцал.
Уже традиционно 25 января, в День рождения легендарного Высоцкого, певец музыкант, заслуженный артист Украины Михаил Грицкан в стенах Жовтневого дворца устроит настоящий праздник музыки с любимыми многими песнями Владимира Семен
Михаил Грицкан и «НАОНИ» репетируют. Фото: Михаил Грицкан
На концерте киевляне увидят многих известных украинских артистов. Сейчас певец держит эти имена в тайне, чтобы сделать зрителям приятный сюрприз.
Также Артист поддерживает украинских военных и всячески помогает им. 10% от каждого приобретенного билета отчислят на помощь добровольцу АТО Михаилу Лупейко (позывной «Ангел»), который в результате тяжелого ранения потерял обе ноги.
Приобрести билеты на уникальный концерт можно здесь.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»