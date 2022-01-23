Народный артист Украины приглашает киевлян на грандиозный концерт

magictr | 23.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Народный артист Украины приглашает киян на грандиозный концерт

Концерт состоится 25 января в 19:00. Фото: Михаил Грицкан

25 января в МЦКМ «Октябрьский дворец» прозвучат песни Высоцкого в исполнении Михаила Грицкана под сопровождение Национального Академического оркестра народных инструментов «НАОНИ», руководителем которого является народный артист Украины Виктор Гуцал.

Уже традиционно 25 января, в День рождения легендарного Высоцкого, певец музыкант, заслуженный артист Украины Михаил Грицкан в стенах Жовтневого дворца устроит настоящий праздник музыки с любимыми многими песнями Владимира Семен =»text-align:justify;»>Но в этот раз программа будет значительно отличаться своими масштабами, чем годами раньше. Артист впервые на большой сцене споет песни Высоцкого под звуки народных инструментов. А будут помогать ему в этом свыше 60 музыкантов-виртуозов Национального академического оркестра народных инструментов «НАОНИ». творчества Владимира Высоцкого, которого Грицкан считает своим «заочным наставником», сыгравшим значительную роль в формировании его творчества.

Народный артист Украины приглашает киевлян на&n концерт

Михаил Грицкан и «НАОНИ» репетируют. Фото: Михаил Грицкан

На концерте киевляне увидят многих известных украинских артистов. Сейчас певец держит эти имена в тайне, чтобы сделать зрителям приятный сюрприз.

Также Артист поддерживает украинских военных и всячески помогает им. 10% от каждого приобретенного билета отчислят на помощь добровольцу АТО Михаилу Лупейко (позывной «Ангел»), который в результате тяжелого ранения потерял обе ноги.

Приобрести билеты на уникальный концерт можно здесь.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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