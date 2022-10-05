Нардеп от ОПЗЖ сообщен о подозрении в государственной измене
ДБР установило, что депутат размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
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Событие: По материалам ДБР в. о. генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене народному депутату Украины Ренату Кузьмину.
Подробности и комментарии: В рамках досудебного расследования работники ДБР установили, что нардеп накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине. «В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства», — говорится в сообщении ДБР. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается. ДБР сообщает, что в настоящее время устанавливается местонахождение депутата, в том числе проведено более 10 одновременных обысков по местам его возможного пребывания.
Ренат Кузьмин был экс-заместителем секретаря СНБО и генпрокурора во времена Януковича. По данным движения «Честно», избран в 2019 году народным депутатом 9 созыва от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь». Фигурант антикоррупционного расследования. В августе 2020 года стал одним из инициаторов представления в Конституционный Суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства. 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, согласно которому отменяется ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование. 22 ноября 2022 Кузьмин решил покритиковать раздачу оружия в Киеве. Он пытался выставить защитников Украины преступниками, но хуже всего в сообщении не это. Кузьмин обвинил украинцев в расстреле семьи в Киеве. Неоднократно заявлял в эфирах телеканалов, что украинские власти являются инструментом в руках «западных кураторов», провоцируя этим россию. В феврале обвинил НАТО в нападении России на Украину. А также заявил о том, что Россия быстро захватит Киев, будет создано новое государство, а западные области откажутся от вступления в новый союз и отправятся в «самостоятельное плавание». Кузьмин пропустил все заседания Совета во время войны.
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Кстати, депутата Рената Кузьмина, которому сообщили о подозрении в госизмене, лишили зарплаты в парламенте. Об этом говорится в ответе ВРУ на запрос Українських Новин.