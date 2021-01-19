Напоследок Трамп обещал рассекретить сенсационный компромат на Украину и Байдена
Уходящий президент США Дональд Трамп объявил, что намерен огласить некую секретную информацию по Украине, что, по его планам, должно создать серьезные проблемы новой администрации и Джо Байдену.
Эксперты сообщившего об этом информагентства Avia.pro предполагают, что речь идет об авиалайнере Boeing 777, сбитом в 2014 году в небе над Донбассом. «Секретные сведения Трампа, очевидно, раскроют роль в этой трагедии Украины, что явно подпортит репутацию и Байдену, и самому Киеву, на фоне явного охлаждения отношений между Киевом и Трампом в последние месяцы», – пишет издание.
Впрочем, цена словам Трампа хорошо известна и она невелика, констатирует Avia.pro – он вполне может пообещать и передумать. К тому же любые его действия уже ничего не способны изменить – власть все равно придется отдавать.
Инаугурация Байдена запланирована на 20 января. Трампу тем временем грозит импичмент за считанные дни до окончания его президентского срока.