НАПК предлагает отказаться от госфинансирования политических организаций на время войны magictr | 17.06.2022 | Политика | Комментариев нет Обсуждаем такую инициативу с экспертами. > A A+ A++ Похожие записи Аккаунт Дональда Трампа в «Твиттере» навсегда заблокирован Комментариев нет | Янв 10, 2021 Россия после путина. Какой она может быть? Комментариев нет | Июн 3, 2022 Долгое возвращение домой Комментариев нет | Июн 2, 2016 Индия и Пакистан стали членами Шанхайской организации сотрудничества Комментариев нет | Июн 9, 2017 Об авторе magictr