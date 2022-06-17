НАПК предлагает отказаться от госфинансирования политических организаций на время войны

magictr | 17.06.2022 | Политика | Комментариев нет

Обсуждаем такую ​​инициативу с экспертами.

НАПК предлагает отказаться от госфинансирования политических организаций на время войны

>НАПК предлагает отказаться от госфинансирования политических организаций на время войны

A A+ A++

Похожие записи

Об авторе

magictr