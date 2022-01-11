Нападение на известного журналиста в Киеве: грабителей упекли за решетку
В настоящее время Андрей Куликов чувствует себя нормально. Фото из открытых источников
Полиция разыскала и задержала двух 23-летних гопников, избивших и ограбивших известного журналиста Андрея Куликова. Суд взял их под стражу.
Нападение на бывшего ведущего политического ток-шоу «Свобода слова» на ICTV и соучредителя Общественного радио произошло в понедельник вечером, 7 января. На проспекте Победы в Шевченковском районе к Андрею Куликову под предлогом «закурить» подошли молодые люди.
Получив отказ, гопники избили журналиста, отобрали три тысячи гривен, банковскую карту и смартфон. Андрей Куликов обратился в полицию. Правоохранители в течение двух часов задержали грабителей в одном из хостелов. В настоящее время следователи Шевченковского управления полиции проверяют причастность еще двух человек к совершению нападения.
Грабителей задержали в хостеле
Ими оказались гастролеры из Николаевской и Волынской областей. Один юноша ранее уже был судим за ограбления, кражи и наркотики другой — сейчас находится в уставе обвиняемого за кражу.
В Киевской городской прокуратуре рассказали, что двум нападающим сообщили о подозрении, а Шевченко содержания под стражей с определением залога. За грабеж, соединенный с насилием, молодым людям грозит от четырех до шести лет заключения. Досудебное расследование продолжается.
Что касается Андрея Куликова, то, как сообщили в Общественном радио, он чувствует себя нормально и уже выходил на работу в редакцию.
На днях в Киеве поймали еще одного избивший и отобравший телефон у прохожего в Деснянском районе. Им оказался 50-летний ранее судимый гражданин другого государства.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»