«Нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать». ВСУ отразили вражеские наступления на трех направлениях фронта
Уничтожен еще один склад с боеприпасами России на оккупированной Херсонщине.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие : Продолжаются 139-е сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. В Донецкой области враг делает попытки прорвать украинскую оборону, но успеха не имеет, сообщает Генштаб ВСУ в своем вечернем своде.
Детали и комментарии: На Славянском направлении подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась враждебная попытка разведки боем неподалеку от Долины и в направлении Спирно-Ивано-Дарьевка.
На Харьковском направлении оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но украинские воины успешно отразили несколько штурмов указанной деревни и заставили врага отойти.
На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Александровка, Новая Заря, Осокоровка, Большая Костромка и другие.
На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, агрессор продолжает удерживать подразделения вооруженных сил. Артиллерия врага обстреляла населенные пункты Стариковое и Новая Слобода Сумской области, а также — Николаевку и Карповичи на Черниговщине. На этом направлении враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.
читайте также: Ночью оккупанты выпустили по украинским городам и селам 14 По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация ведения врагом разведки с целью деятельности наших войск в приграничных с республикой белорусских районах.
Корабельная группировка противника продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины враг удерживает шесть носителей высокоточного оружия. Так что угроза ракетных ударов с моря остается высокой.
ОК «Юг» сообщило в Facebook, что сразу по точному поражению складов с боеприпасами в Новой Каховке, нашим артиллерийским подразделением был прицельно уничтожен еще один состав в Волшебном. За последнюю неделю ВСУ разгромили более 30 российских составов и командных пунктов.
Оккупанты завидуют «ювелирной» работе украинских минометчиков и артиллеристов. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, перехвативший СБУ. В частности, командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Довгенькое на Харьковщине. «Они поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х*йню там», — сказал он. разочарованно признает оккупант. Особую обеспокоенность у захватчиков вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель: «У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п*здец. Они пристрелены…» И это обсуждение СБУ перехватило еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки, то есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS. «Поэтому сейчас у российских захватчиков пылает еще больше в прямом и переносном смыслах», — отметила Служба безопасности в Facebook.