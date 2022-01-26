«Нам нужна поддержка друзей», — Кличко дал интервью немецкому телеканалу
Виталий Кличко выразил разочарование действиями Германии. Фото: Алексей Самсонов
Виталий Кличко отметил необходимость и важность широкой поддержки Украины ее западными партнерами.
Городской глава Виталий Кличко дал интервью крупнейшему немецкому коммерческому телеканалу RTL. Он выразил разочарование тем, что Германия — европейский партнер и друг нашей страны — не только не помогает, но и блокирует военную помощь других стран и поддерживает «Северный поток 2», который Россия использует как экономическое оружие.
< i>«Нам нужна поддержка друзей. Решения относительно „Северного потока 2“ и поставки оружия являются недружественными для Украины. Когда мы говорим о дружбе, то речь идет о поддержке и наших общих целях и ценностях», — отметил Кличко.
Он подчеркнул, что наша страна надеется на мирное урегулирование угрозы дальнейшей агрессии России, но не за счет интересов Украины, ее территориальной целостности, жизни украинских граждан.
«Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поэтому нуждаемся в конкретной международной поддержке — в частности, по поставке оборонного вооружения», — отметил Виталий Кличко.
p>
Напомним, что 28 января Виталий Кличко проведет в столице заседания Ассоциации городов Украины по мероприятиям по организации территориальной обороны каждой области.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»< /p>