«Надеюсь, что нас уже домой отправят»: оккупант о захвате Киева
11.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Фото: СБУ
В СБУ перехватили разговор российских оккупантов, пытавшихся захватить Киев через Бородянку.
В голосовом разговоре оккупант звонит своей жене и рассказывает об обстоятельствах на войне. Кратко о чем они говорили:
- В ближайшее время кафиров из батальона, которых отправили «взять» Киев, обещают повезти в Беларусь. Там они будут ждать подкрепления военными и техникой. В разговоре мужчина добавляет, что надеется, что их вскоре отправят домой в Россию.
- «У нас просто мало людей осталось. Много погибло, много раненых из нашей части, из нашего батальона. Но ходят радостные новости: мы в Беларуси скоро поедем и будем там ждать. Я надеюсь, что нас уже домой отправят»,— делится оккупант со своей женой;
- Российские войска несут значительные потери. В разговоре мужчина говорит, что «их осталось мало» и, что «многие люди убиты и ранены»; Она добавляет, что одна женщина оккупанта пыталась рассказать правду о количестве убитых армейцев РФ, однако «ей закрыли рот» и угрожали. Тем временем в Киеве проходит брифинг пленных российских военных летчиков. Подполковник, заместитель командира 47 авиационного полка Максим Криштоп рассказал следующее:
- Криштоп выполнил три боевых вылета, после чего был сбит;
- Перед последним вылетом летчик знал, что будет бомбить гражданское население , однако все равно выполнил преступный приказ;
- Приказ о наступлении на Украину был отдан еще в январе. После этого его отправили в Беларусь на военные учения;
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»