Надежда в фиолетовых цветах: в Киеве подсветят ряд знаковых сооружений
Торжества состоятся на Софиевской площади <Колокольня Софийского собора, Пешеходный мост и Фасад ТРЦ Гулливер засияют вечером 17 ноября по 17 ноября. родившихся детей.
В мир этот день «установлен» для привлечения внимания к преждевременно рожденным деткам с 2009 года. Фиолетовый цвет, как «брендовый», выбрали потому, что, по мнению организаторов акции (EFCNI и March of Dimes), он символизирует надежду, чувствительность, сочувствие и открытость для помощи другим. Так с того времени, ежегодно 17 ноября в многих странах мира подсвечивают знаковые здания.
В Киеве мероприятия ко Дню преждевременно рожденных детей устраивают шестой год подряд. Обычно именно 17 ноября на Софийскую площадь приходят родители с «нетерплячками», а также врачи-неонатологи и представители благотворительных организаций, которые помогают покупать специализированное оборудование для родильных домов. категория детей: они очень хрупкие и слабые. Многие функции организма у них еще незрелые. Если ребенок при рождении весит до 1500 граммов, в первые месяцы жизни он сталкивается с многими проблемами легочной, сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Каждая спасенная жизнь такого младенца — бесценна», — отмечают в ассоциации родителей преждевременно рожденных детей «Ранние птички».
Поддержать благотворительный сбор на оборудование, помогающее выхаживать преждевременно рожденных детей можно здесь.
По свидетельствам медиков, ежегодно «спешников», как иногда называют преждевременно рожденных младенцев, становится все больше. И сейчас это каждый 12 ребенок, который рождается в Украине. А проблема преждевременных родов остается одной из наиболее недооцененных проблем в обществе.
Это не впервые, когда знаковые сооружения Киева приобщаются к глобальным социальным инициативам. Так, Парковый пешеходный мост подсвечивали оранжевым цветом по случаю начала акции «16 дней против гендерного насилия», ко Всеукраинскому дню борьбы с раком груди Национальная опера в прошлом году засияла розовым цветом, а во Всемирный день борьбы с пневмонией. и ТРЦ «Гулливер» подсвечивали голубыми огнями.
Напомним, киевлянка создала 135 «игрушек-осьминожек» для преждевременно рожденных детей.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний» Киев»