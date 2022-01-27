«Надежда» на продажу: в киевском ботсаду реализуют семена сортовых астр
В коллекции ботсада есть немало уникальных сортов астр. Фото: ботсад Гришка
Киевляне-садоводы могут приобрести семена сортовых астр от Национального ботсада имени Николая Гришко.
Семена свыше 20 сортов астр, которые цвели в прошлом году на участке «Времена года», представлены в магазине ботсада. .
Эти цветы, кроме чрезвычайной привлекательности и декоративности, отличаются высоким уровнем адаптации к условиям выращивания именно в Украине. Кроме того, астры — это одна из немногих цветниковых культур, отечественная селекция которой не уступает достижениям мировой.
«Яркий, сплошной ковер из цветов образуют сорта для озеленения — раннего срока цветения: розово-белая, нежная „Аленка“, эффектная и сияющая, ярко-малиновая „Надежда“ и красная „Красавица“; а также замечательные, очень чистоплотные низенькие (20-25 см высотой) „Carpet White“ и „Carpet Red“. Среди поздних сортов для озеленения следует отметить сорт с пионообразными, темно-фиолетовыми соцветиями „Летняя Ночь“ и уникальной гранатовой окраски сорт „Ева“», отмечают в группе любителей ботсада.
Астры ботсада
Также можно будет приобрести сорта, получившие своеобразный «приз зрительских симпатий» от посетителей ботсада, имеющих большие цветы, прекрасно предоставляемые для букетов. Такие, как нежно-абрикосовая «Анжелика», темно-бордовый «Бархат», а также «Сентябрьская, «Голубой Паучок», «Лебединое озеро, «Нежность», «Память», «Рубиновые звезды», «Джувел Хели» .
Особой любовью аранжировщиков характеризуется сортогруппа Помпон, которая представлена в продаже чисто белой, бордовой и фиолетовой окраской. Для тех, кто желает купить смесь цветов, в саду предусмотрели и такой вариант.
В целом в фирменном магазинчике, расположенном по улице Тимирязевская, 1, можно приобрести различные интересные растения, луковицы и различные экзоты. Именно сейчас время цветущих магнолий и азалий. Ознакомиться с полным перечнем деревьев и цветов, реализующим ботсад, можно на официальной странице.
Кстати, в конце августа киевляне приходят в ботсад, чтобы полюбоваться цветными коврами из астр — наступает время массового цветения.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»