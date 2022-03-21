Над Софийской площадью раздавался старинный звон «Мазепа»
Колокол «Мазепа». Скрин видео.
К Дню рождения Ивана Мазепы на колокольне Софии Киевской «оживили» старинный колокол, называемый «Мазепа».
Вчера, 20 марта отец Иван Сидор «оживил» старинный звон, который называется «Мазепа» » и расположен он на втором ярусе колокольни Софийского собора.
Это самый большой и богатейший украшенный из старинных колоколов, сохранившихся в нашей стране. Чудом уцелевший во время «воинственного атеизма 1930-х годов», когда многие реликвии были переплавлены.
Колокол был изготовлен 1705 года за счет славного гетмана. Этот редкий музейный экспонат задействуют в особых случаях ради его сохранения.
Раньше колокола не только созывали людей на службу Божью. Колоколом оповещалась опасность или несчастье, например, пожар. В трагические дни для Родины звоном призывали народ на защиту Отчизны. Колоколом оповещался народ о победе и приветствовалось победное возвращение полков из войны.
Особенным для киевлян является колокол Михайловского собора. Во время Майдана набат в Михайловском прозвучал впервые с нашествия татаро-монголов. В то время когда 5000 беркутовцев начали штурм и зачистку баррикад.
Более 4 часов колокола непрерывно созвали горожан выходить на улицы и дать отпор. Звонателем, который все это время бил в набат, был именно диакон Иван Сидор. К слову, историки насчитали почти 50 зданий, меценатом которых был Иван Мазепа. И это не только церкви, но и учебные заведения и фортификационные сооружения.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»