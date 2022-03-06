Над «Охматдетом» наши силы ПВО снова сбили российскую ракету

magictr | 06.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Над «Охматдетом» наши силы ПВО снова сбили российскую ракету

Охматдет. Фото: из открытых источников

Украинские силы ПВО предупредили попадание российской ракеты в детскую больницу «Охматдет».

Об этом сообщила нардепка Ирина Геращенко.

«Украинские силы ПВО сбили крылатую ракету. В больнице, где остаются тяжелобольные дети, поврежденные окна и двери», — отметила она.

«Охмадит» кафиры обстреливают не впервые. Вечером 4 марта над «Охматдетом» была сбита ракета. Был такой мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе, повредило окна на девятом этаже. Слава Богу, дети не пострадали.

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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