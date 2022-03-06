Над «Охматдетом» наши силы ПВО снова сбили российскую ракету
06.03.2022 | Новости | Комментариев нет|
Охматдет. Фото: из открытых источников
Украинские силы ПВО предупредили попадание российской ракеты в детскую больницу «Охматдет».
Об этом сообщила нардепка Ирина Геращенко.
«Украинские силы ПВО сбили крылатую ракету. В больнице, где остаются тяжелобольные дети, поврежденные окна и двери», — отметила она.
«Охмадит» кафиры обстреливают не впервые. Вечером 4 марта над «Охматдетом» была сбита ракета. Был такой мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе, повредило окна на девятом этаже. Слава Богу, дети не пострадали.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»