Над Миролюбовкой подняли желто-голубой флаг
Наши воины освободили два населенных пункта на юге и поселок в Харьковской области.
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Событие:Над Миролюбовкой Херсонской области развевался украинский флаг. Желто-голубой флаг подняли военнослужащие Закарпатского легиона. Соответствующее видео опубликовано на странице подразделения в Facebook.
Детали и комментарии:«Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады установили Государственный флаг Украины на высшей точке Миролюбовки Херсонской области «, – говорится в сообщении.
Об освобождении Миролюбовки и поселка городского типа Архангельское в Херсонской области от российских кафиров сообщил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские воины продолжают наступать и отвоевывать земли в Херсонской области. Гражданским жителям важно понимать, что определенная территория уже освобождена от врага, но ВСУ еще там закрепиться. Об этом 24 канала рассказала начальница объединенного координационного прессцентра ОК «Юг» Наталья Гуменюк. Она отметила, что тактика российских кафиров на юге Украины не изменилась.
Гуменюк отметила, что на освобожденных от российских кафиров территориях ВСУ должны закрепиться, т.е. обеспечить их невозврат. чтобы они не имели способов возвращения в эти населенные пункты, – сказала руководитель прессцентра ОК «Юг».
Наталья Гуменюк рассказала, что тактика российских захватчиков остается постоянной. Они избегают прямых контактов, за исключением случаев, когда пытаются направить диверсионно-разведывательные группы в наши тылы. Именно там и происходит прямое столкновение, от которого они существенно страдают и с потерями возвращаются на исходные позиции.
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«Они продолжают ту же тактику контрбатарейного противодействия. Потому что приближение на позициях им очень не по душе именно потому, что несколько случаев высадки диверсионно-разведывательных групп в тыл наших подразделений встретили достаточно существенный огневый отпор – они имели существенные потери и вернулись на свои позиции , – отметила руководительница объединенного координационного прессцентра.
К тому же, по словам ее словам, ландшафт Херсонщины, а именно – открытая степь, не предполагающая такого прямого противостояния и выхода на открытые поверхности. Это довольно рискованно и очень неоправданно, поскольку нет абсолютно защиты для войска. В нынешнее время года уже не так много листьев, то есть почти не за чем укрываться. Небольшие перепады местности не обеспечивают убежища и укрытия, из которого было бы удобно вести огонь. Поэтому именно контрбатарейная борьба является самой эффективной.
«Наши Вооруженные силы продвинулись со стороны Кочубеевской общины — это север Херсонской области со стороны Кривого Рога», — сообщил депутат облсовета Сергей Хлань и добавил, что наши воины продвигаются в город Берислав, чтобы отрезать оккупационное войско от переправы на Новую Каховку. Это поможет взять под абсолютный контроль все северное направление фронта на юге Украины.
Также наши воины уволили Борову в Харьковской области. Об этом сообщили в поселковом совете: «Боровая и большая часть Боровской поселковой территориальной общины под контролем ВСУ!» населённого пункта. За кадром слышен голос девушки: «»Наконец-то ты дома! Наконец-то это Украина! Слава Украине!».