Национальный отбор на «Евровидение-2022»: кто в конце концов поедет на конкурс
На фото победительница украинского нацотбора — Алина Паш. Коллаж: Наталья Слинкина
Рассказываем о скандале вокруг Нацотбора, возможной фальсификации документов от Алины Паш и когда станет известно, нарушала ли певица законодательство, кто все-таки будет представлять Украину на Евровидении.
В эти выходные, 12 февраля, в столичном Центре культуры и искусства НАУ, состоялся финал Национального отбора на «Евровидение-2022». Отбора главного музыкального конкурса Европы ждало немало украинцев. Об этом свидетельствует рейтинг просмотра трансляции. В частности, по каналу UA Первый посмотрели 2,5 миллиона человек, а на YouTube «Общественного» — более 600 тысяч человек.
На начале конкурса Ярослав Лодыгин, член правления Общественного и ответственный за платформу телевидения в медиа отметил, что рад приветствовать отбор конкурсантов на «Евровидение» «дома — на «Общественном» и посоветовал в тревожные для украинцев времена насладиться мероприятием.
Но насладиться удалось
Группа «Cloudless». Фото: instagram/Cloudless
МНОГО ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
На выступлении первого же конкурсанта группы «Cloudless» произошли технические проблемы со звуком. Несколько раз музыка то исключалась, то включалась.
В результате — бенду пришлось повторно выступать, но уже после всех участников нацотбора. Но главный факап случился в конце конкурса.
При оглашении результатов голосования зрителей ведущий Тимур Мирошниченко несколько раз ошибался при объявлении баллов. Он менял названия групп, получивших наименьшее количество баллов. Просил прощения за ошибку, и начинал все сначала.
На следующий день Мирошниченко дословно прокомментирует в своем «фейсбуке», что «это лажа. Так быть не должно».
Тогда же на сцене перестало работать электронное табло подсчета голосов. Зрители и участники не видели на экране, кто сколько баллов получает. Путаница набирала обороты, а доверие к честному подсчету упала или не у всех сразу во время объявления результатов. И наконец победу одержала Алина Паш.
По правилам Национального отбора, судьбу представителя на песенном конкурсе решают как жюри, так и зрители — 50/50. Здесь мнения относительно представителя поделились: зрители предпочли Kalush Orchestra, а жюри — Алини Паш. nanbspyevrobachennja-2022-hto-vreshti-poyide-nanbspkonkurs-8cabab8.jpg» alt=»Национальный отбор на «Евровидение-2022»: кто в конце концов поедет на конкурс» />
Фото: Rap.ua
После завершения прямого эфира фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк просил представителей «Общественного» и аудиторской компании PWC, которая подсчитывала голоса зрителей, показать листок с результатами. Поскольку во время объявления балов одна за другой возникали ошибки.
Однако, по словам музыкантов, перед ними просто закрыли двери. И теперь коллектив подозревает, что результаты финала могли быть сфальсифицированы в пользу победительницы Алины Паш.Подбросили уголь в огонь и необъективные, как для члена жюри, слова Ярослава Лодыгина. После выступления Kalush Orchestra он приравнял ребят с «вышедшими из леса» и оценил перформанс в 3 баллы.
Слева — Николай Чернотицкий, посередине — Ярослав Лодыгин, справа — Алексей Гончаренко. Фото: Даша Гришина
И на завершение добавил, что оценивал «как член жюри, как художник, как продюсер. Эта оценка, безусловно, является субъективной. И я на это имею право»,— прокомментировал оценку Ярослав Лодыгин.
Во время пресс-конференции журналисты спросили Лодыгина, почему негативные комментарии не затронули победительницу Алины Паш, в выступлении которой также звучали этномотивы.
«Алина тоже представительница карпатского региона. И ее тоже можно так назвать. В номере Алины заложен совсем другой месседж на разных уровнях: с того, что выглядит номер, и то, что заложено в лирике. В частности, многочисленные отсылки на английском языке на европейских и мировых литераторов, художников. Поэтому мне кажется ее выступления более современным», — говорит Лодыгин. слишком много вопросов, но главное — через границу какой страны она ехала в 2015 году в оккупированный Крым.
Перед финалом представители «Общественного» попросили у Алины Паш документы, подтверждающие, что она не нарушала ЗУ и ехала в Крым через украинский контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка».
Паш предоставила документы – все законно. Однако зрители не верили в этом требовали показать подтверждение от Государственной пограничной службы Украины.
Сергей Стерненко. Фото: instagram/s_sternenko
Вместо этого украинский активист Сергей Стерненко утверждает, что документ — обычный подлог:
«У меня очень серьезные и обоснованные основания утверждать, что „справка“, обнародованная командой Алины Паш, является поддельной. Из собственных источников как в ГНСУ (Государственной пограничной службе Украины — ред.), так и в других структурах мне стало известно, что за указанный период, а именно в августе 2015 года Алина Паш посещала оккупированный Крым именно через территорию государства. >».
Он добавляет, что эти«факты легко можно еще раз проверить в Государственной пограничной службе Украины. А сама Алина Паш, якобы, 11.08.2015 рейсом Киев-Москва покинула территорию Украины и вернулась авиарейсом Домодедово-Киев 14.08.2015».
«Она обязана выступить с заявлением о фальсификации „справки“. Мало того, подделка документов является уголовным правонарушением, и если наши правоохранители самостоятельно не откроют сейчас уголовное производство, я буду обращаться к ним с соответствующим заявлением»,— говорит активист.
Факт того, что Паш нарушила Закон Украины подтверждают и в базе «Миротворец». С 2019 года певица вписана туда за Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками».
На прессконференции Николай Чернотицкий, председатель правления «Общественного» сообщил, что Общественный вещатель обращался в ГНСУ, чтобы узнать правдивость представленных документов Паш. Однако медиа получило отказ в предоставлении информации о пересечении границы участницей, поскольку эти данные являются конфиденциальными. И теперь Общественное во второй раз обратилось к пограничникам и ждут от них ответа.
Пока что Общественное не готово подписывать договор с Алиной как с победительницей…
Отметим, если Алин Паш действительно ездила в Крым через Москву — ее автоматически дисквалифицируют, а на Евровидение-2022 поедет участник, занявший в финале нацотбора второе место, то есть Kalush Orchestra.
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- глава оргкомитета национального отбора на «Евровидение-2022», член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Ярослав Лодыгин сказал, что готов уйти в отставку, чтобы подтвердить чистую репутацию компании из-за скандалов, возникших вокруг нацотбора;< /li>
- вариант того, что в этом году Украина не будет участвовать в Нацотборе, есть. Это случится, если Европейский союз вещания найдет политический интерес в Нацотборе;
- изменить порядковый номер выступления KALUSH на Нацотборе за сутки доэфира было инициативой режиссера-постановщика;
- тот факт не засчитывали их SMS-голоса за группу KALUSH — проблема мобильных операторов. «Общественное» по этому вопросу к операторам не обращалось.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»