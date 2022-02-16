Национальный художественный музей закрылся на неделю

magictr | 16.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Национальный художественный музей закрылся на&nbsp ></p> <p>Фото: «Вечерний Киев» </p> <p>В музее причиной закрытия называют эпидемиологическую ситуацию.</p> <p>Национальный художественный музей Украины, расположенный по адресу ул. Грушевская 6, объявил о временном закрытии. Так, с сегодняшнего дня, <strong>16 февраля, и до 22 февраля</strong> посетителей не будут принимать из-за эпидемиологической ситуации.</p> <p>Также до 18 февраля включительно Национальный музей истории Украины не принимает посетителей по техническим причинам отсутствует водоснабжение.</p> <p>Другие музеи, а также театры и библиотеки нашего города продолжают работать с соблюдением карантинных ограничений. Какие интересные выставки, встречи и спектакли ждут киевлян на этой неделе можно узнать по ссылке.</p> <p><strong>Ольга КОСОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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