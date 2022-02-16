Национальный художественный музей закрылся на неделю magictr | 16.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет Похожие записи Фестиваль «Родная моя» перенесли на 18 марта Комментариев нет | Мар 10, 2017 Полицейские задержали преследователя Златы Огневич, который угрожал ее убить Комментариев нет | Янв 25, 2022 «Аэросаны» от изобретателя вертолета: в киевском музее вспомнили интересный факт Комментариев нет | Янв 12, 2022 Театр теней продемонстрировал в столичной консерватории увлекательное шоу Комментариев нет | Дек 29, 2021 Об авторе magictr