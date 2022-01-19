Национальный художественный музей несколько дней не будет работать
19 и 20 января музей будет закрыт. Фото: Ольга Косова
На этой неделе музей меняет график работы.
По техническим причинам на этой неделе Национальный художественный музей Украины будет сработать по измененному графику. К примеру, сегодня и завтра музей будет закрыт.
График работы музея:
- среда (19 января) — музей не будет работать.
- четверг (20 января) — музей не будет работать.
- пятница (21 января) — работает с 12:00 до 20:00, касса работает до 19:30.
- суббота (22 января) — работает с 11:00 до 19:00, касса работает до 18:30. работает до 14:30.
Все анонсированные события остаются неизменными и будут проведены по расписанию, в частности, лекция о модерне в субботу и мастер-класс, посвященный Александре Экстер, в это воскресенье.
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Кстати, в Национальном художественном музее Украины уже несколько лет длится реставрация здания. В этом году, в рамках программы «Большая реставрация» на восстановление исторического и культурного памятника выделены средства в объеме 40 миллионов гривен. «Вечерний Киев» встретился с генеральным директором НХМУ, искусствоведом Юлией Литвинец и пообщался об этапах и ходе ремонтных работ в музее.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»