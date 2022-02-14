Начался срочный онлайн-брифинг Виталия Кличко по поводу агрессии России и плана действий в Киеве
14.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Мэр Киева обращается к жителям в связи с угрозой полномасштабного вторжения врага.
Сегодня, 14 февраля, в 12:00 начался онлайн-брифинг мэра Киева Виталия Кличко относительно ситуации в столице злостью России. В частности, о действиях городских властей.
Онлайн-трансляция брифинга происходит на сайте городского головы и Facebook-странице Виталия Кличко, на официальном портале Киева, YouTube канале и Facebook- страницы КГГА. Также посмотреть трансляцию можно на телеканале «Киев».
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»