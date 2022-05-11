Начался первый финал Евровидения-2022: где смотреть
Начался первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидения-2022 в итальянском Турине. Украинская группа Kalush Orchestra будет выступать под номером 6 с песней Stefania.
В первом полуфинале 17 участников сразятся за право представить свою страну в финале конкурса. Прямую трансляцию первого полуфинала Евровидения-2022 можно будет увидеть на общественном телеканале UA: КУЛЬТУРА. Комментировать шоу будет ведущий Тимур Мирошниченко.
Также можно послушать эфир можно будет на Радио Луч. На волнах второго канала Общественного радио состоится трансляция обоих полуфиналов — 10 и 12 мая и финала конкурса, который состоится 14 мая.
Можно будет также смотреть на диджитал-платформах Общественного:
· фейсбук-странице Евровидения;
· сайте Общественное Культура;
· сайте Общественное Евровидение.
На ютуб-канале Евровидения Украина можно будет наблюдать за работой ведущего Тимура Мирошниченко вживую из комментаторской студии.
Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.
Порядок выступлений в первом полуфинале:
1. Албания: Ronela Hajati — Sekret
2. Латвия: Citi Zēni — Eat Your Salad
3. Литва: Monika Liu — Sentimentai 4. Швейцария: Marius Bear — Boys Do Cry 5. Словения: LPS — Disko
6. Украина: Kalush Orchestra — Stefania 7. Болгария: Intelligent Music Project — Intention
8. Нидерланды: S10 — De Diepte 9. Молдова: Zdob şi Zdub & Frații Advahov — Trenulețul
10. Португалия: MARO — Saudade Saudade
11. Хорватия: Mia Dimšić — Guilty Pleasure12. Дания: REDDI — The Show13. Австрия: LUM! X feat. Pia Maria — Halo
14. Исландия: Systur — Með Hækkandi Sól
15. Греция: Amanda Georgiadi Tenfjord — Die Together 16. Норвегия: Subwoolfer — Give That Wolf A Banana 17. Армения: Rosa Linn — Snap
В первом полуфинале украинцы могут голосовать за всех участников конкурса, кроме представителей Украины группы Kalush Orchestra. Во время прямого эфира появится информация, когда можно будет отправлять SMS-сообщения на номер7576 с номером участника, за которого голосуете. Стоимость отправки с украинских операторов – 5,31 грн. с учетом НДФ и НФ.
Отправляйте порядковый номер любимого конкурсанта из номера мобильного оператора страны, в которой вы находитесь. Во время первого полуфинала голосовать могут страны-участники, а также Франция и Италия.
Представители Украины на Евровидении группа Kalush Orchestra будут выступать под номером 06. Голоса, отправленные за них с украинских номеров – учитываться не будут.
Подробнее по какому номеру и в каких странах можно голосовать – смотрите на картинке и за ссылкой.
Больше о Евровидении-2022 узнайте наютуб-канале Евровидения Украина,фейсбук-странице Евровидения, телеграмм-каналиЕвровидение Украина и в TikTok.
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