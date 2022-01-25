Начался отбор к Евроколу 2022

magictr | 25.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Начался отбор в Евроколы 202 Участники прослушают лекции ведущих экспертов и дипломатов ЕС и Украины. Фото из открытых источников <p>Представительство ЕС в Украине объявляет набор школьников 9-10 классов, а также студентов украинских заведений высшего образования последнего курса бакалавриата и магистратуры дневной формы обучения и аспирантов любой формы обучения на .</p> <p>Обучение будет проходить с 15 марта по 31 мая 2022 года. Об этом сообщает <u></u></strong> Представительство Европейского Союза в Украине. ценности, стремится узнать больше о ЕС, а также найти единомышленников для воплощения совместных инициатив для европейского будущего Украины.</p> <p>На протяжении обучения участники прослушают лекции ведущих экспертов и дипломатов ЕС и Украины о Евросоюзе и отношениях Украины с ЕС. Обучение также будет включать открытые дискуссии, творческие мастерские, дебаты, игры и другие интерактивные мероприятия на платформах Zoom/Webex, а также онлайн-тестирование.</p> <p>Конкурсный отбор будет проходить в два этапа:</p> <p>Первый этап — отбор по заявкам; Второй этап — онлайн-тестирование для проверки знаний на европейскую тематику. При необходимости возможно онлайн-собеседование студентов для проверки уровня владения английским.</p> <p><i><strong>Дедлайн подачи заявок 07 марта 2022 года.</strong></i></p> <p>Ссылки на заявку для школьников — <strong><u>здесь.</u></strong></p> <p>Ссылка на заявку для студентов — <strong><u>здесь.</u></strong> </p> <p>20 лучших слушателей пригласят к участию в летней или зимней школах в очном формате.</p> <p>EU Study Days in Ukraine — образовательный проект Представительства ЕС в Украине, начатый в 2013 году. Целью проекта является развитие сети выпускников, которые интересуются вопросами европейской интеграции и совместно реализуют собственные инициативы в различных сферах деятельности.</p> <p><strong>Наталья МАРКОВ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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