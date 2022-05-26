Начало русификации. Путинская оккупационная власть решила лишить детей Мариуполя летних каникул
Ученикам оккупированного города на протяжении всего лета будут навязывать «русский мир».
Событие: Российские оккупационные власти продлила учебный год в школах Мариуполя до 1 сентября. Об этом в Facebook сообщил советник мэра азовского города Петр Андрющенко.
Детали и комментарии:«Основная цель — деукраинизация и подготовка к учебному году по российской программе. Детям все лето будут убивать в голову преподавать русский язык и литературу, историю россии и математику на русском», — сказал советник городского головы, добавив, что для детей, оставшихся в городе, не предусмотрены летние каникулы.
До начала вторжения в Мариуполе функционировало 81 образовательное учреждение, в том числе 67 школ, в которых обучалось 48 500 учеников. По данным Петра Андрющенко, после оккупации рашисты планируют открыть девять школ, но смогли найти только 53 учителя, которые согласились работать. «По шесть учителей на школу — яркая иллюстрация русского образования в Мариуполе при оккупации», — прокомментировал чиновник, который накануне сообщил, что незаконная группировка «ДНР» начала раздачу российских паспортов в Мариуполе.
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Ранее Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказывала, что кафиры планируют с сентября полностью русифицировать обучение в Мариуполе, внедрив свои стандарты. В рамках «адаптации» к переходу на российские программы в школах будут преподавать только три предмета.
Отметим, что 26 мая Россия подняла языковой вопрос и в оккупированной Абхазии, выразив обеспокоенность повышением статуса абхазского языка, ссылаясь на Украину как пример последствий таких мер. Глава комитета госдумы по делам СНГ Леонид Калашников на заседании раскритиковал проект поправок к закону о выборах депутатов парламента Абхазии, предусматривающих владение абхазским языком как обязательное требование к кандидатам. «Мы обеспокоены информацией о разработке законодательства, формально направленного на поддержку абхазского языка, а на самом деле ведущего к дискриминации русского языка», — сказал он. По словам Калашникова, «подобные инициативы угрожают обострением межэтнических противоречий с учетом статуса русского языка — де-факто средства межнационального общения».