Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках

magictr | 15.12.2021 | Новости | Комментариев нет

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Лозунг недели — «Найди свою книгу!»

С 13 по 19 декабря в Украине впервые проходит Национальная неделя чтения, в течение которой читатели, писатели, издатели, библиотекари и книги объединятся вокруг книги и чтения. Лозунг недели — «Найди свою книгу!». Рассказываем, какие тенденции чтения в Украине, почему предпочитают киевляне и как удобно искать книги в столичных библиотеках.

Цель Национальной недели чтения — привлечь украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечь внимание к украинскому книгоизданию и литературе, поддержать издательства, книжные магазины и библиотеки. Обратить внимание на факторы, которые помогают украинцам читать, и проекты, которые делают книгу ближе к каждому украинцу.

«Украинцы до сих пор не связывают чтение с успехом. Только каждый 5-й взрослый читает для самообразования, саморазвития, работы или обучения, — отметил он. — В мире же все по-другому. Все экономически сильные страны имеют общую черту: их граждане активно читают. В данном случае схема работает примерно так: государство поддерживает книгоиздательство и авторов, делает книги доступными и способствует расширению рынка. А это влияет на показатели чтения, поощряет людей писать и покупать книги». -chitannja-jaknbspznajti-potribni-knigi-unbspstolichnih-bibliotekah-b024731.jpg» alt=»Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках» />

Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках

Согласно отчету Международной ассоциации издателей, 67% канадцев читают по меньшей мере раз в неделю. Среди французов — 60% регулярных читателей, среди исландцев — 53%. В Украине же еженедельно читают только четверть украинцев, а каждый день открывают книгу — 8% (по оценке Украинского института книги). Кроме того, в нашей стране же ситуация противоположная: объем проданных книг упал на 50%.

Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках

«Такие цифры доказывают, что реализация стратегии по развитию чтения как можно быстрее – обязательная миссия. Для дополнительного стимула покупать украинцев книги запущена и программа «ЕПідтримка». Вопрос развития чтения — не просто абстрактная борьба за умы грядущего поколения. Это задача государства и каждого человека, который хочет быть успешным и выжить в условиях жесткой интеллектуальной конкуренции», — подчеркнул Александр Ткаченко. Предлагают несколько вариантов:

1. Написать пост с рекомендациями украинских книг (переводных или от украинских авторов), ценных именно вам.

2. Купить книги в книжном магазине для кого-то в подарок, для себя или для передачи в библиотеку — и также рассказать об этом.

3. Рассказать или написать историю о чтении и книге в вашей жизни. Почему, как вы думаете, чтение и украинские книги важны для украинцев?

4. Сходить/записаться в библиотеку самостоятельно или с малышом, выбрать книги для всей семьи и написать о своем опыте.

Пользование библиотеками — экономия бюджета Книги в Украине существенно выросли в цене. Многим любителям бумажных книг поход в книжный магазин стал дорогим удовольствием. По статистике, большинство украинцев не готовы покупать электронные книги, потому что считают, что ее издания должны быть бесплатными. В то же время растет процент населения, пользующегося услугами библиотек.

«Сегодня средняя стоимость библиотечной книги составляет около 200 гривен. Как правило, читатель отбирает для домашнего чтения от 1 до 5 книг на месяц, а если в семье несколько читающих, то через библиотеки можно сэкономить немалую сумму», — объясняет директор публичной библиотеки имени Леси.

Электронный каталог поможет найти нужное издание

На сайте Публичной библиотеки имени Леси Украинки отдельной вкладкой представлена ​​удобная поисковая система к фондам 90 публичных библиотек Киева, доступная онлайн круглосуточно. Это электронный каталог, который дает возможность каждому не только найти нужную книгу по автору, названию или теме, но и узнать, в какой библиотеке, ближайшей к месту проживания или работы, нужную книгу можно получить.

Особых знаний или поисковых навыков каталог не нуждается. Если и возникает такая потребность, то можно воспользоваться подсказками, которые предлагает система. В поисковое окно вводите слово для поиска, выбираете критерий соответствия и подтверждаете «Далее».

Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках

Также есть возможность выбрать книги по языку, выбрав из перечня 40 языков.

В списке предложений выбираете запись нужного издания, кликаете на него и переходите на стандартную запись, в конце которой указаны киевские библиотеки, где можно получить нужную книгу.

Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках

Пользование библиотеками бесплатно, но предусматривает регистрацию. Некоторые публичные библиотеки города, практикующие электронную регистрацию пользователей, выдают своим читателям пластиковый читательский билет со штрих-кодом, срок действия которого неограничен, а стоимость — до 15 гривен. На повестке дня городской власти — реализация программы « Электронная библиотека», целью которой является создание единой электронной среды для публичных библиотек города, перевод процессов обслуживания читателей в автоматизированный режим

Читающие киевляне

«Всеми отделами нашей библиотеки, размещенной в 8 помещений в разных районах Киева обслуживается более 25 тысяч киевлян. Мы получаем книги по государственной программе „Украинская книга“, по городской программе поддержки книгоиздания, реализующей Департамент общественных коммуникаций, и средства городского бюджета, которые выделяются для библиотеки для приобретения книг в соответствии с запросами наших читателей», — Романюк.

По ее словам, значительно возрос интерес к произведениям современных украинских авторов. На полки библиотеки они поступают через государственную программу «Украинская книга», также самые лучшие и запрашиваемые книги покупают по средствам городского бюджета. Большую часть новых поступлений составляют подаренные читателями, авторами и издательства. Также читатели много интересуются литературой по вопросам психологии и педагогики, потому что карантин возвел в одной квартире на длительное время разных взрослых, и детей, что выявило проблемы в отношениях.

Библиотеки и карантин /p>

«В период затяжных локдаунов вырос спрос на книги. Людям хочется отдохнуть от экранов и мониторов по интересному чтению. Несколько уменьшилась статистика читателей в читальных залах из-за карантинных ограничений, но абонемент работал в самые жесткие локдауны,– отметила Ольга Романюк. —¦Пользуясь электронным каталогом читатели выбирали книги и заказывали их онлайн. Мы записывали заказы в их электронные формуляры путем считывателями штрих-кодов, упаковывали в полиэтилен и выдавали через окно».

Также карантинные вызовы заставили столичные библиотеки искать другие пути взаимодействия. В частности, проводить эфиры со страницы библиотеки, приглашая писателей и художников со всей Украины и из-за границы. Это значительно расширило географическую аудиторию, и в период ослабления карантина пришли новые читатели. Среди них — издания, посвященные театральному искусству, и сборник стихов Анатолия Матвийчука «Сокровища» и «Билет на Геликон» — первое украинское издание с литературным творчеством библиотекарей и причастных к читаниям авторов.

Мария /strong>, «Вечерний Киев»

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