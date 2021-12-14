Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках
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Лозунг недели — «Найди свою книгу!»
С 13 по 19 декабря в Украине впервые проходит Национальная неделя чтения, в течение которой читатели, писатели, издатели, библиотекари и книги объединятся вокруг книги и чтения. Лозунг недели — «Найди свою книгу!». Рассказываем, какие тенденции чтения в Украине, почему предпочитают киевляне и как удобно искать книги в столичных библиотеках.
Цель Национальной недели чтения — привлечь украинцев к чтению, покупке и дарению книг, посещению библиотек, а также привлечь внимание к украинскому книгоизданию и литературе, поддержать издательства, книжные магазины и библиотеки. Обратить внимание на факторы, которые помогают украинцам читать, и проекты, которые делают книгу ближе к каждому украинцу.
«Украинцы до сих пор не связывают чтение с успехом. Только каждый 5-й взрослый читает для самообразования, саморазвития, работы или обучения, — отметил он. — В мире же все по-другому. Все экономически сильные страны имеют общую черту: их граждане активно читают. В данном случае схема работает примерно так: государство поддерживает книгоиздательство и авторов, делает книги доступными и способствует расширению рынка. А это влияет на показатели чтения, поощряет людей писать и покупать книги». -chitannja-jaknbspznajti-potribni-knigi-unbspstolichnih-bibliotekah-b024731.jpg» alt=»Началась неделя чтения: как найти нужные книги в столичных библиотеках» />
Согласно отчету Международной ассоциации издателей, 67% канадцев читают по меньшей мере раз в неделю. Среди французов — 60% регулярных читателей, среди исландцев — 53%. В Украине же еженедельно читают только четверть украинцев, а каждый день открывают книгу — 8% (по оценке Украинского института книги). Кроме того, в нашей стране же ситуация противоположная: объем проданных книг упал на 50%.
«Такие цифры доказывают, что реализация стратегии по развитию чтения как можно быстрее – обязательная миссия. Для дополнительного стимула покупать украинцев книги запущена и программа «ЕПідтримка». Вопрос развития чтения — не просто абстрактная борьба за умы грядущего поколения. Это задача государства и каждого человека, который хочет быть успешным и выжить в условиях жесткой интеллектуальной конкуренции», — подчеркнул Александр Ткаченко. Предлагают несколько вариантов:
1. Написать пост с рекомендациями украинских книг (переводных или от украинских авторов), ценных именно вам.
2. Купить книги в книжном магазине для кого-то в подарок, для себя или для передачи в библиотеку — и также рассказать об этом.
3. Рассказать или написать историю о чтении и книге в вашей жизни. Почему, как вы думаете, чтение и украинские книги важны для украинцев?
4. Сходить/записаться в библиотеку самостоятельно или с малышом, выбрать книги для всей семьи и написать о своем опыте.
Пользование библиотеками — экономия бюджета Книги в Украине существенно выросли в цене. Многим любителям бумажных книг поход в книжный магазин стал дорогим удовольствием. По статистике, большинство украинцев не готовы покупать электронные книги, потому что считают, что ее издания должны быть бесплатными. В то же время растет процент населения, пользующегося услугами библиотек.
«Сегодня средняя стоимость библиотечной книги составляет около 200 гривен. Как правило, читатель отбирает для домашнего чтения от 1 до 5 книг на месяц, а если в семье несколько читающих, то через библиотеки можно сэкономить немалую сумму», — объясняет директор публичной библиотеки имени Леси.
Электронный каталог поможет найти нужное издание
На сайте Публичной библиотеки имени Леси Украинки отдельной вкладкой представлена удобная поисковая система к фондам 90 публичных библиотек Киева, доступная онлайн круглосуточно. Это электронный каталог, который дает возможность каждому не только найти нужную книгу по автору, названию или теме, но и узнать, в какой библиотеке, ближайшей к месту проживания или работы, нужную книгу можно получить.
Особых знаний или поисковых навыков каталог не нуждается. Если и возникает такая потребность, то можно воспользоваться подсказками, которые предлагает система. В поисковое окно вводите слово для поиска, выбираете критерий соответствия и подтверждаете «Далее».
Также есть возможность выбрать книги по языку, выбрав из перечня 40 языков.
В списке предложений выбираете запись нужного издания, кликаете на него и переходите на стандартную запись, в конце которой указаны киевские библиотеки, где можно получить нужную книгу.
Пользование библиотеками бесплатно, но предусматривает регистрацию. Некоторые публичные библиотеки города, практикующие электронную регистрацию пользователей, выдают своим читателям пластиковый читательский билет со штрих-кодом, срок действия которого неограничен, а стоимость — до 15 гривен. На повестке дня городской власти — реализация программы « Электронная библиотека», целью которой является создание единой электронной среды для публичных библиотек города, перевод процессов обслуживания читателей в автоматизированный режим
Читающие киевляне
«Всеми отделами нашей библиотеки, размещенной в 8 помещений в разных районах Киева обслуживается более 25 тысяч киевлян. Мы получаем книги по государственной программе „Украинская книга“, по городской программе поддержки книгоиздания, реализующей Департамент общественных коммуникаций, и средства городского бюджета, которые выделяются для библиотеки для приобретения книг в соответствии с запросами наших читателей», — Романюк.
По ее словам, значительно возрос интерес к произведениям современных украинских авторов. На полки библиотеки они поступают через государственную программу «Украинская книга», также самые лучшие и запрашиваемые книги покупают по средствам городского бюджета. Большую часть новых поступлений составляют подаренные читателями, авторами и издательства. Также читатели много интересуются литературой по вопросам психологии и педагогики, потому что карантин возвел в одной квартире на длительное время разных взрослых, и детей, что выявило проблемы в отношениях.
Библиотеки и карантин /p>
«В период затяжных локдаунов вырос спрос на книги. Людям хочется отдохнуть от экранов и мониторов по интересному чтению. Несколько уменьшилась статистика читателей в читальных залах из-за карантинных ограничений, но абонемент работал в самые жесткие локдауны,– отметила Ольга Романюк. —¦Пользуясь электронным каталогом читатели выбирали книги и заказывали их онлайн. Мы записывали заказы в их электронные формуляры путем считывателями штрих-кодов, упаковывали в полиэтилен и выдавали через окно».
Также карантинные вызовы заставили столичные библиотеки искать другие пути взаимодействия. В частности, проводить эфиры со страницы библиотеки, приглашая писателей и художников со всей Украины и из-за границы. Это значительно расширило географическую аудиторию, и в период ослабления карантина пришли новые читатели. Среди них — издания, посвященные театральному искусству, и сборник стихов Анатолия Матвийчука «Сокровища» и «Билет на Геликон» — первое украинское издание с литературным творчеством библиотекарей и причастных к читаниям авторов.
Мария /strong>, «Вечерний Киев»