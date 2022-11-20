На Запорожской АЭС оккупанты вывели из строя систему, необходимую для возобновления производства электроэнергии для нужд Украины
На территории крупнейшей в Европе АЭС раздались взрывы после периода относительного покоя.
Фото "Энергоатома". A A+ A++
Событие:Российские оккупанты вывели из строя инфраструктуру, необходимую для запуска энергоблоков 5 и 6 ЗАЭС и возобновление производства электроэнергии для нужд Украины. Об этом сообщает «Энергоатом».
Детали и комментарии:Повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса химбессоленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. «Характер и перечень поврежденного оборудования ЗАЭС свидетельствует о том, что рашисты целили и вывели из строя именно ту инфраструктуру, которая была необходима для запуска энергоблоков 5 и 6 и возобновления производства электроэнергии для нужд Украины», — говорится в сообщении.
Отметим, что «Энергоатом» принял решение, а Государственная инспекция ядерного регулирования Украины разрешила вывод энергоблоков 5 и 6 на минимально контролируемый уровень мощности, но российские военные всячески пытались не дать украинскому персоналу станции запустить энергоблоки. «Фейковым директором станции от Росатома Романенко, при содействии российских военных, захвативших ЗАЭС и использующих ее в качестве собственной военной базы, была заблокирована подготовка энергоблоков для вывода на минимальный уровень мощности», — сообщил «Энергоатом».
Напомним, что вечером 19 ноября и утром 20-го на территории Запорожской АЭС раздались взрывы после периода относительного спокойствия на объекте. Об этом сообщает сайт МАГАТЭ со ссылкой на главу Международного агентства по атомной безопасности Рафаэля Гросси. Отмечается, что находящиеся на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ сообщили в штаб-квартиру Агентства, что возобновился обстрел как вблизи, так и на территории ЗАЭС. За короткий период времени утром 20 ноября было слышно более десяти взрывов. Команда МАГАТЭ также могла увидеть некоторые взрывы из своих окон.
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Ссылаясь на информацию, предоставленную руководством станции, МАГАТЭ сообщила, что некоторые здания, системы и оборудование на площадке ЗАЭС были повреждены, но пока ни одно из них не является критическим для ядерной безопасности. Сообщений о пострадавших нет. Эксперты МАГАТЭ находятся в тесном контакте с руководством объекта и будут продолжать оценивать ситуацию и отчитываться о ней.
Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию 4 марта. С тех пор ЗАЭС неоднократно подвергалась обстрелам. После сообщения российских властей об аннексии Запорожской области правительство России решило «национализировать» атомную станцию. В сентябре эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовали отчет по итогам посещения ЗАЭС. Они призвали создать «защитную зону» вокруг станции и прекратить обстрелы из-за угрозы ядерного инцидента.
Идею демилитаризации зоны вокруг станции поддерживают Украина, представители Евросоюза и США. Россия выступает против этого предложения, поскольку, как утверждают в российском МИД, «это сделает электростанцию еще более уязвимой».