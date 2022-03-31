На улице столицы вернут прокатные велосипеды
Киевляне привыкли к удобному сервису проката велосипедов. Фото: bikeNOW
Компания bikeNOW планирует запустить сервис с пятницы.
Украинская система общественного велопроката продолжит работать.
«Усердно „колдуем“ над запуском! Уже в эту пятницу вы сможете воспользоваться нашим транспортом! Не хочется Вас расстраивать, но количество транспорта будет значительно меньше обычного. Призываем — с бдительностью относиться к сигналам тревог, звучащих по городу, быть бдительным при использовании, не ездить по паркам и лесам», — отмечают в компании.
В то же время киевлян просят передвигаться по городу только в случае крайней. p>
Также ищут волонтеров для обслуживания и размещения транспорта.
Киевлянам, которым необходимо ехать, а денег нет, можно будет позвонить операторам, и они разблокируют велосипед. Но для этого нужно иметь установленное приложение.
На днях власти Киева призывают предпринимателей, которые в довоенное время предоставляли услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
«Город постепенно оживает, начинает работать бизнес, организации и учреждения. Возвращаются в Киев горожане, которые выходят на работу. На сегодняшний день общественный транспорт работает в ограниченном режиме, его движение организовано в тех местах, где можно это сделать. Альтернативой для перемещения на коротких расстояниях могут стать самокаты и велосипеды. Поэтому я призываю бизнес рассмотреть возможность возвращения на улицы столицы прокатного транспорта и предоставлять услуги по велопрокату и прокату электросамокатов», — подчеркнул он.
Кстати, bikeNOW пока не откроет прокат самокатов. Потому что из-за войны не работает доставка из Китая. «Если кто-то может помочь доставить самокаты, будем рады знакомству. При первой же возможности, мы сделаем все для того, чтобы Вы могли насладиться поездкой!», — отмечают в компании.
Напомним, что «Bike Now» — это сервис общественного велопроката, ранее называвшийся «Nextbike» . Его запустили в Киеве в 2018 году.
Для пользования сервисом нужно установить специальное приложение. Подробнее можно узнать на сайте велопроката.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»