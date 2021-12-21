На улицах столицы развернули штабы помощи бездомным
Сотрудники социального патрулирования и работники Дома социальной опеки наливают прохожим горячий чай, угощают печеньем и раздают теплые вещи.
«Мы решили охватить места массового скопления бездомных возле вокзалов , чтобы согреть их в морозную погоду и, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь. Дополнительно социальный патруль информирует бездомных обо всех видах помощи, предоставляемой в Киеве лицам без постоянного места жительства»,— комментирует директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.
В штабах помощи бездомным рассказывают по каким адресам работают ближайшие пункты обогрева, о возможности ночевки или временного проживания в<< u>Дома социальной заботы на улице Суздальская, 4/6 и другие услуги, которые там можно получить. А если есть желание восстановить документы или зарегистрировать место жительства, лиц без постоянного места жительства направляют в Центр учета бездомных на улице Гарматная, 16/85.
Отметим, что со вчера в столице заработали 44 пункта обогрева. А пожертвовать теплой одеждой можно в 9<пу>9 пунктах организации Общество Красного Креста в Украине.
Осенью этого года директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый рассказывал журналистке «Вечернего Киева», что случаю локдауна город сразу развернет штаб помощи киевлянам.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»