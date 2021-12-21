На улицах столицы развернули штабы помощи бездомным

magictr | 21.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На улицах столицы развернули штабы помощи беспризору </p> <p>Сотрудники социального патрулирования наливают горячий чай прохожим. Фото: КГГА </p> <p>Из-за ухудшения погодных условий в столице, которые будут держаться еще несколько дней, в Киеве помогают бездомным.</p> <p> С сегодняшнего дня, 21 декабря, возле Центрального железнодорожного вокзала и станций метро «Театральная», «Майдан Незалежности», «Дорогожичи» развернули оперативные штабы помощи местным без постоянного места жительства. Такую инициативу ввели в Департаменте социальной политики КГГА.</p> <p style=Сотрудники социального патрулирования и работники Дома социальной опеки наливают прохожим горячий чай, угощают печеньем и раздают теплые вещи.

«Мы решили охватить места массового скопления бездомных возле вокзалов , чтобы согреть их в морозную погоду и, при необходимости, оказать первую медицинскую помощь. Дополнительно социальный патруль информирует бездомных обо всех видах помощи, предоставляемой в Киеве лицам без постоянного места жительства»,— комментирует директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый.

В штабах помощи бездомным рассказывают по каким адресам работают ближайшие пункты обогрева, о возможности ночевки или временного проживания в<< u>Дома социальной заботы на улице Суздальская, 4/6 и другие услуги, которые там можно получить. А если есть желание восстановить документы или зарегистрировать место жительства, лиц без постоянного места жительства направляют в Центр учета бездомных на улице Гарматная, 16/85.

Отметим, что со вчера в столице заработали 44 пункта обогрева. А пожертвовать теплой одеждой можно в 9<пу>9 пунктах организации Общество Красного Креста в Украине.

Осенью этого года директор Департамента социальной политики КГГА Руслан Светлый рассказывал журналистке «Вечернего Киева», что случаю локдауна город сразу развернет штаб помощи киевлянам.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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