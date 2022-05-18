На украинской земле «откобзонились» еще 400 рашистов. За поражения кремль показательно наказывает военных командиров
За время оккупации враг потерял почти 28 300 личного состава, 202 самолета, 167 вертолетов, 13 кораблей и катеров, а также около семи тысяч единиц наземной техники.
Вооруженные силы Украины и другие военные подразделения продолжают утилизацию и демилитаризацию российских захватчиков. Генеральный штаб обновил данные о потерях врага по состоянию на утро 18 мая.
Детали и комментарии:С начала войны в Украине погибли почти 28 300 кафиров. Только за минувшие сутки «откобзонились» 400 россиян.
Кроме того, вчера уничтожено 16 вражеских танков, 8 артиллерийских систем, один РСЗО, одно средство ПВО и один самолет. Враги не досчитались по пять беспилотников и крылатых ракет. Также уничтожены 28 автомобилей и передвижных цистерн с горючим.
«На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией в течение суток нанесено 110 поражений позиций противника. В результате чего потери врага составили 130 рашистов и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка 72Б3, 10 единиц бронированной техники и 12 автомобилей. сообщает оперативное командование «Юг».
«В течение суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» потери врага составляют: личного состава – до 110, БМП – 6, БТР – 1, артиллерийских систем – 3, минометов – 1, ЗРК – 1, ЗРК»; АТТ – 4, БПЛА – 2», – говорится на странице группировки в Facebook.
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Кроме того, по данным военно-политического обозревателя сайта sprotyv.info Александра Коваленко, по состоянию на 16 мая санитарные потери (раненые) российских оккупантов достигают более 53,5 тысяч человек.
«Таким образом суммарные потери войск врага превысили 81 тысячу человек. Фактически за неполные три месяца полномасштабной войны российский оккупационный контингент потерял в Украине убитыми, ранеными и пленными более 45 процентов своего первоначального состава».
За поражения в Украине кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск. Поиск виновных начался в «лучших сталинских традициях».
«Да, за «героическую потерю» гордости ЧФ РФ ракетного крейсера «Москва» был отстранен от должности и арестован командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. Следственные действия также были предприняты в отношении его первого заместителя вице-адмирала Сергея Пинчука. За беспрецедент состав, вооружение и военная техника отстранены от должности Владислава Ершова, руководившего шестой армией с рф. территория Украины срочников В связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа в Крыму генерал-майор Аркадий Марзоев, отстранены от должности и командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника Михаила Пономарева. только способствуют распространению среди оккупантов в недоверии к своим командировам»– сообщает в Facebook Министерство обороны Украины.