На Украине призвали Запад посильнее надавить на Россию
Бывший президент Украины Леонид Кравчук возглавил Трехстороннюю контактную группу по Донбассу и на очередном совещании призвал западных партнеров посильнее надавить на Россию. По мнению первого украинского президента, в настоящее время Незалежной необходимо усиление антироссийских санкций.
Леонид Кравчук также засыпал Москву новыми обвинениями — якобы Кремль не хочет выполнять международные обязательства по Украине. Чтобы вынудить Россию вести себя по-другому, нужно ограничить ее доступ к международным финансовым инструментам.
«Она будет нести потери», — считает бывший украинский лидер, по его мнению Москва ведет себя «антицивилизованно».
Кравчук также назвал ранее проведенные переговоры по Донбассу фальшивкой. Кроме этого он уверен, что в ближайший год Москва не переменит уже действующую политику по отношении ДНР и ЛНР.