На Украине призвали Запад посильнее надавить на Россию

magictr | 18.02.2021 | Новости | Комментариев нет

На Украине призвали Запад посильнее надавить на Россию

Бывший президент Украины Леонид Кравчук возглавил Трехстороннюю контактную группу по Донбассу и на очередном совещании призвал западных партнеров посильнее надавить на Россию. По мнению первого украинского президента, в настоящее время Незалежной необходимо усиление антироссийских санкций.

Леонид Кравчук также засыпал Москву новыми обвинениями — якобы Кремль не хочет выполнять международные обязательства по Украине. Чтобы вынудить Россию вести себя по-другому, нужно ограничить ее доступ к международным финансовым инструментам.

«Она будет нести потери», — считает бывший украинский лидер, по его мнению Москва ведет себя «антицивилизованно».

Кравчук также назвал ранее проведенные переговоры по Донбассу фальшивкой. Кроме этого он уверен, что в ближайший год Москва не переменит уже действующую политику по отношении ДНР и ЛНР.

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