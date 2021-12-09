На выходных во всех районах пройдут ярмарки

magictr | 09.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На выходных местах

Для посещения ярмарки не нужны документы о вакцинации. Фото: Борис Корпусенко В эти выходные, 11 и 12 декабря, в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Для посещения ярмарок жителям столицы не нужны документы о вакцинации. Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических требований.

11 декабря (суббота)

  • Голосеевском районе — ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • Дарницком районе — ул. Ревуцкого;
  • Деснянском районе — ул. Лисковская (в пределах улиц Милославской и Радунской), ул. Марины Цветаевой (в границах ул. Николая Закревского и просп. Владимира Маяковского);
  • Днепровском районе— б-р Игоря Шамо, 2-12;
  • Оболонском районе— ул. Иорданская, 1-9;
  • Печерском районе— ул. Екатерины Белокур;
  • Подольском районе — просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
  • Святошинском районе— ул. Семашко, 10;
  • Соломенский район— ул. Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака);
  • Шевченковском районе— ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

    • 12 декабря (воскресенье) в:

    • Голосеевском районе— ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

    А уже 15 декабря в Киеве заработают елочные базары. В целом по городу, почти в каждом районе, откроется 187 локации по продаже новогодних деревьев.

    Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»

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