На выходных во всех районах пройдут ярмарки
09.12.2021 | Новости | Комментариев нет|
Для посещения ярмарки не нужны документы о вакцинации. Фото: Борис Корпусенко В эти выходные, 11 и 12 декабря, в столице пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Для посещения ярмарок жителям столицы не нужны документы о вакцинации. Традиционные сельскохозяйственные, сезонные ярмарки и продуктовые рынки столицы работают в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических требований.
11 декабря (суббота)
12 декабря (воскресенье) в:
- Голосеевском районе— ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
А уже 15 декабря в Киеве заработают елочные базары. В целом по городу, почти в каждом районе, откроется 187 локации по продаже новогодних деревьев.
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»