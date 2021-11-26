На выходных столичный театр приглашает киевлян посмотреть комедии
«Бракированный рай» и «Идеальный рецепт». Фото: театр «Личности»
В субботу и воскресенье в театре «Личности» покажут спектакли «Бракированный рай» и «Идеальный рецепт».
В обоих спектаклях играет актриса Римма Зюбина.
< h3>«БРАКОВАННЫЙ РАЙ»
Старый Иван Иванович — идеальный отец, дед, надежный мужчина и просто самый лучший человек. Он всегда творил добро. Всегда был воспитан. А значит, билет в рай после смерти — обеспечен. И вот настало его время. Но веру старик никак не ожидал встретить только четырех женщин. Ни тебе Вергилия, ни Микеланджело, ни Эйнштейна. Только Мама, Жена, Подруга и, прости Господи, Теща.
Окруженный женской заботой и попечительством, Иван Иванович не сразу замечает, что с этим раем что-то не так. Он какой-то совсем не божественный. Возможно, бракованный?
Комедия хоть и веселая, но философская. Размышления персонажей об идеалах следуют за громкими заявлениями о семейных отношениях, сменяются юмором, а дальше — легкой печалью. , Анна Сердюк, Алина Скорик, Юлия Шестопалова.
Когда: 27 ноября в 19:00
Цена: от 259 гривен за билет.
«ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ»
Представьте себе убитый нищий городок на краю света. Все его жители служат монополисту и диктатору по прозвищу Полковник — изготовляют на его заводе тушенку. Платят им той же консервой, и едят они только ее. В такой рутине жизнь становится безрадостной каторгой. Город увлекает апатия и всенародная депрессия.
Однако все может измениться с появлением загадочного Мастера и его помощника. Они напомнят: кроме тушенки существует другая еда. Другие вкусы и другая жизнь! Сладкий аромат приключений, жгучая любовь, соль бытия… Смогут ли они вырвать горожан из рутинной бездны? Ведь Полковник не собирается терять своих рабов.
Режиссер-постановщица — Мария Мага.
Идейным создателем кулинарной комедии выступил шеф-повар Евгений Клопотенко.
В комедии будут играть: Алексей Вертинский, Олег Коркушко, Богдан Данилюк, Римма Зюбина, Татьяна Мага, Юлия Шестопалова, Сергей Пономаренко, Михаил Войчук, Кристина Сапа, Виктор Стороженко, Роман Новак, Кристина Игнат, Николай Данилюк, Мария Кучеренко.
Когда: 28 ноября о 19:00
Цена: от 259 гривен за билет.
Киевский театр «Личности» находится по адресу: ул. Маршала Конева 7б.
А тем временем в столичных кинотеатрах продолжается показ новых фильмов, среди которых «Дом Гуччи», продолжение «Охотников по привидениям», новая диснеевская анимация «Энканто: Мир магии», документальное исследование об исчезнувшей картине «Спаситель мира», «Облачный атлас» и «Пианистка».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»