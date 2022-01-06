На выходных по Киеву будет курсировать рождественский поезд
Поезд будет отправляться в 13:28 и будет прибывать в 15:18. Фото: Укрзализныця
Маршрут будет пролегать от станции «Киев-Пассажирский» до станции «Дарница» и обратно.
С 7 по 9 января АО «Укрзалізниця» запускает рождественский поезд №897/898 Пассажирам предлагают проехаться от станции «Киев-Пассажирский» через станцию «Дарница» без остановки и обратно.
Поезд будет отправляться в 13:28 и прибывать на станцию «Киев-Пассажирский» в 15:18.
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Праздничная поездка будет стоить от 102 гривен за детский билет и от 136 гривен — за взрослый. Купив билет, железнодорожники предлагают бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта, который находится рядом с Южным вокзалом.
Купить билет на рождественскую поездку можно в кассах железнодорожных вокзалов, в чат-боте и на сайте «Укрзализныци». >
До 30 января столичные железнодорожники приглашают маленьких киевлян посетить Киевскую детскую железную дорогу и проехаться на поезде, курсирующем по специальному, зимнему маршруту.
Даша ГРИШИНА, « Киев»