На выходных на разных локациях столицы проводят бесплатные тренировки
Два дня мастерклассы будут проходить на ВДНХ. Фото: Минмолодежь
В субботу и воскресенье в рамках проекта «Активные парки» пройдут открытые занятия по разным видам физической активности на нескольких площадках столицы. Присоединиться к тренировкам киевляне могут на ВДНХ, в Мариинском парке и в Ботсаде имени Гришко. .
В рамках программы в Киеве каждые выходные проходят тренировки по различным видам физической активности и Active Park Fitness Show. Тренировка продлится около часа — с живой музыкой, мастер-классами и драйвовой атмосферой. Фитнес-шоу состоит из сета двигательных активностей, таких как йога, Hip-Hop, фитнес, Jazz Funk, цигун. Active Park Fitness Show будет проходить каждую субботу в 13:00, но в различных локациях. stolici-provodjat-bezkoshtovni-trenuvannja-da8afa8.jpg» alt=»На выходных на различных локациях столицы проводят бесплатные тренировки» />
Занятия проводят опытные тренеры. Фото: Минмолодежьспорт
Расписание
20 ноября, ВДНХ
8:00 — 9:00 Основы Тайцзицюань (тренировка в помещении, павильон №20 возле Urban Park )
9:00 — 10:00 Йога (тренировка в помещении, павильон №20 возле Urban Park)
13:00 — Active Park Fitness Show (сцена у павильона №20 Urban Park)
14:00 — 15:00 Сальса Бачата (сцена у павильона №20 Urban Park)
15:00 — 16:00 JAZZ FUNK (сцена у павильона №20 Urban Park)
21 ноября, ВДНХ
8:00 — 9:00 Основы Тайцзицюань (тренировка в помещении, павильон №20 возле Urban Park)
9:00 — 10:00 Йога (тренировка в помещении, павильон №20 возле Urban Park)
:00 — 10:00 Скандинавская ходьба (перед павильоном №3)
14:00 — 15:00 JAZZ FUNK (возле фонтана, павильон №10)
15:00 — 16:00 Сальса Бальса фонтана, павильон №10)
Киевляне могут попробовать разные виды физической активности. Фото: Минмолодежьспорт
21 ноября, Мариинский парк
9:00 — 10:00 Оздоровительный Цигун (тренировка в помещении, Молодежный павильон «Киевская роза», напротив памятника жабе)
10:00 — 11:00 Йога (тренировка в помещении, Молодежный павильон «Киевская роза», напротив памятника жабе)
12:00 — 13:00 JAZZ FUNK (Площадь конституции)
13:00 — 14:00 Сальса Бачата (Площадь конституции)
13:00 — 14:00 Скандинавская ходьба (встреча)
21 ноября, Ботанический сад Гришка
9:00 — 10:00 Беговые тренировки (встреча у центрального фонтана)
13:00 — 14:00 Скандинавская ходьба (встреча перед входом в ботанический сад)
Присоединиться к мастер-классам могут все желающие. Участие бесплатное.
Следите расписания на странице «Активные парки».
В конце августа на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» начал работу крупнейший урбан-парк Украины. Это первая часть масштабного современного спортивного кластера. На территории расположены бетонный скейт-парк площадью 2500 м², площадки для уличного футбола, баскетбола, занятий уличными танцами, воркаутом и паркуром. Недавно здесь установили инвентарь для настольного тенниса.
Урбан-парк доступен в любое время, вход свободный.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»