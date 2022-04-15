На время войны арендаторы коммунального имущества в столице освобождаются от платы

magictr | 15.04.2022 | Новости | Комментариев нет

На&nbsp ;время войны арендаторы коммунального имущества в столице освобождаются от платы

Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева. Фото из открытых источников

Депутаты Киевсовета поддержали изменения к решению «О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения», предусматривающих освобождение арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения.

< Решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания. «Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех суб , которые затронули запреты, связанные с военным состоянием»,— отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

По ее словам, реализация Это решение будет иметь положительное влияние на рыночную среду, рынок труда, уровень занятости населения. «Вечерний Киев»

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