На время войны арендаторы коммунального имущества в столице освобождаются от платы
Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева. Фото из открытых источников
Депутаты Киевсовета поддержали изменения к решению «О некоторых вопросах комплексной поддержки субъектов хозяйствования города Киева во время военного положения», предусматривающих освобождение арендаторов коммунального имущества от арендной платы на время военного положения.
< Решение предусматривает освобождение от арендной платы всех арендаторов коммунального имущества в Киеве на период военного положения и один месяц после его окончания. «Это должно уменьшить финансовую нагрузку на малый и средний бизнес Киева, в частности, тех суб , которые затронули запреты, связанные с военным состоянием»,— отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
По ее словам, реализация Это решение будет иметь положительное влияние на рыночную среду, рынок труда, уровень занятости населения. «Вечерний Киев»