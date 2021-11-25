На Воскресенье женщина едва не погибла в собственной спальне
На месте происшествия работали 15 спасателей. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Владелица квартиры во время пожара чуть не задохнулась дымом.
В двухкомнатной квартире загорелись личные вещи. Пожар произошел сегодня ночью, 25 ноября, на улице Остафия Дашкевича, 17 (бывшая Курнатовского), что в Днепровском районе. Дым валил из квартиры второго этажа пятиэтажки.
Владелица дома выбежала на улицу, но успела отравиться угарным газом. Спасатели отвели ее к медикам, однако от госпитализации женщина отказалась. Меньше чем через час чрезвычайники справились с пожаром. Причины возгорания устанавливаются.
Впрочем, известно, что с приближением зимы количество пожаров в столичных квартирах и частных домах увеличилось в разы. Люди начинают обогревать помещения, оставляя включенными электрические устройства, газ, курить в квартире… Часто пожары в домах возникают вследствие неисправности или перегрузки сети, когда, например, одновременно включаются бытовые приборы большой мощности.
К сожалению, вместе с пожарами участились и трагические случаи. Недавно на Борщаговке погибла 44-летняя женщина, снимавшая квартиру на проспекте Леся Курбаса, 14-А. Она отравилась продуктами горения.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»