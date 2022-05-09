На Волыни задержали киевлянина, агитировавшего за «русский мир»
Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы
Жителю Киева, который агитировал за «русский мир», сообщили о подозрении в распространении материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, а также в Украине .
Мужчине грозит до пяти лет заключения. Следователи выяснили, что 30-летний киевлянин переехал из столицы на Волынь после 24 февраля 2022 года.
Отправив родных за границу, он начал распространять в соцсетях и видеоохостингах материалы на поддержку российской агрессии и комментарии с антиукраинскими призывами, а также агитировать за насильственное свержение конституционного лада в.
Как сообщили в Волынской областной прокуратуре, суд избрал подозреваемому меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Впрочем, прокуроры обжаловали это решение, настаивая на содержании сторонника «русского мира» под стражей.
Ранее столичные правоохранители задержали мужчину, отрицавшего факты убийств российскими военнослужащими мирного населения Украины.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»