На войне наших военных погибло в пять раз меньше, чем россиян, – Зеленский
В Министерстве обороны Украины обнародовали количество павших защитников.
Фото: Франция A A+ A++
Событие:Во время полномасштабной войны россии против Украины количество погибших среди украинских защитников в пять раз меньше, чем среди российских оккупантов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Ouest-France.
Детали и комментарии:«У нас есть подсчеты потерь за сутки, они не точны. Это около 50 человек в день. Но это не точные цифры, потому что мы не знаем, сколько солдат и гражданских лиц остается на этой территории. Погибло в пять раз меньше украинских воинов, чем российских».
Глава государства добавил, что каждый день ему представляют данные о потерях на фронте, но «надо быть очень осторожными с цифрами, потому что речь идет о человеческих жизни». Президент подчеркнул, что украинские военные не раскрывают публично точное количество погибших и раненых. Информация о количестве погибших украинских бойцов будет оставаться закрытой до завершения военного положения.
Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью Youtube-канала «Исландия» сообщила, что с 24 февраля мы потеряли более девяти тысяч своих защитников.
«Каждая гибель – это большая боль для всех нас. Но меньше с тем, на фоне потерь врага, это показатель мастерства ВСУ», – сказал он. добавила она.
Анна Маляр заметила, что Минобороны не планировало во время войны обнародовать подобные данные. Однако украинцы сами подсчитали приближенную к реальности цифру.
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«Мы просили и объясняли, почему на время войны этого делать не стоит. В то же время люди подсчитали сами по общественным инициативам, где родственники регистрировали погибших бойцов. В конечном итоге они дошли плюс-минус до реальных цифр», – сказал он. заметила заместитель министра.
По словам должностной лица, численность личного состава врага является показателем, по которому военные измеряют активность различных технологий, которые они применяют.
«И есть определенные цифры, после которых военные меняют тактику и могут прогнозировать действия противника: если у врага сейчас такие потери, то через некоторое время он начнет делать то или иное. То есть это определенная предсказуемость. уточнила Маляр.
По данным Гнештаба ВСУ по состоянию утра на 23 сентября, в Украине погибли почти 56060 российских оккупантов. Однако в кремле долго вообще скрывали потери. И только 21 сентября министр обороны Сергей Шойга впервые с конца марта назвал цифру, якобы потери российских войск составили 5 937 убитыми.