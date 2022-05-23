«На Владимира Путина были совершены покушения», — руководитель украинской разведки
Кирилл Буданов утверждает, что на жизнь кровавого диктатора посягали люди «по линии Кавказа».
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Событие:Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заверил, что на президента России Владимира Путина было покушение после начала полномасштабного вторжения. Об этом 36-летний Буданов заявил в интервью «Украинской правде».
Детали и комментарии: «На Путина были покушения, — сказал генерал-майор, который родом из Киева.—На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно.Это непубличная информация.Абсолютно неудачное покушение, однако он реально имел место…Это примерно 2 месяца назад было. , он был неудачен. Огласки ни одного об этом событии нет, но это имело место».
Ранее Главное разведывательное управление Министерства обороны сообщало, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, оппозиционных к Владимиру Путину. Они стремятся как можно быстрее отстранить его от власти и восстановить экономические связи с Западом, разрушенные из-за войны войны в Украине. «Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает преемником путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость российского диктатора. Официальная причина опалы – роковые просчеты в войне против Украины», — отметили разведчики.
ФСБ была ответственна за анализ настроений населения Украины и способность ее армии. «Известно, что Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения путина от власти. В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая «случайность». Не исключено, что именно с этими процессами связан «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева», — подчеркнули в Минобороны.
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Отмечается, что информация поступила именно от российской стороны. Разведчики предположили, что руководство ФСБ пытается ослабить влияние чеченского главы Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями, обходя нынешнее руководство РФ. американский телеканал CNN со ссылкой на многочисленные информированные источники. Последний опрос в России, проведенный государственным Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что путину доверяет 81 процент россиян. По состоянию на конец февраля войну россии против Украины «скорее поддерживали» 68 процентов россиян.