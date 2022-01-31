На Виноградаре появилась полоса для общественного транспорта
Для внедрения новой схемы установили 113 дорожных знаков. Фото: Центр организации дорожного движения
Новую выделенную полосу для маршрутных транспортных средств обустроили на проспекте Правды: от улицы Вышгородской до проспекта Георгия Гонгадзе.
Ее длина— по три километра в оба направления. Для внедрения новой схемы специалисты Центра организации дорожного движения установили 113 дорожных знаков. Дорожники нанесут соответствующую дорожную разметку, как только позволит погода,
«Внедрение новой полосы позволит придерживаться графиков автобусам №102, №103, №512, а также троллейбусам №24 и №26, которые курсируют по этому проспекту — рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Это уже 40 выделенная полоса в Киеве, по которым могут двигаться автобусы, троллейбусы, маршрутки, спецтранспорт, а также такси и велосипедисты.
«В Киеве уже создано 120 км таких полос. До конца года планируется еще 20 общей протяженностью до 50 километров. Часть „зашьют“ делиниаторами, чтобы на них не выезжали автомобили»,— сообщил Константин Усов.
А для велосипедистов в этом году планируется обустроить еще одну полосу в Соломенском районе, а именно на Воздухофлотском проспекте.
p>
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»