На Виноградаре обустраивают новый сквер
По словам депутата Киевского городского совета, председателя постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Алексея Окопного, люди неоднократно обращались с просьбой предоставить этому участку статус сквера. Киевский городской совет учел все запросы жителей и выделил из городского бюджета 5,7 млн грн для проведения первой очереди ремонтных работ. Сейчас в сквере уже обустроили дорожки с ФЭМ, установили новое ограждение и бетонные основания для скамей, на которые впоследствии прикрепят деревянные сиденья. В 2022 ремонтные работы продолжат. К слову, подрядная организация уже занимается созданием велосипедных дорожек. Также вскоре на территории установят урны, а весной дополнительно озеленят.
Кроме того, планируют начать следующий этап обустройства сквера, для которого необходимо создать современное зеленое пространство и обеспечить комфортные условия для отдыха жителей Виноградаря.
Также депутат добавил, что городские власти продолжает обустраивать зеленые зоны для отдыха жителей во всех микрорайонах столицы.
Ранее «Вечерний Киев» уже писал о том, что сквер расположен между улицами Академика Курчатова и Милютенка, что в Деснянском районе, тоже активно реконструируют. К слову, в парке уже обустроены пешеходные дорожки фигурными элементами мощения, установили новые скамеечки и урны для мусора.
— высадят новые деревья и кустарники, а территорию засеют газонами.
Также начали работы по капитальному ремонту «Сквера Небесной сотни». Там строят лестницу и обустраивают зеленую зону.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»