На въезде в Киев высадили двухрядное живое ограждение
Кусты будут поглощать пыль и шум от дороги. Фото: КП УЗН Святошинского района
В Святошинском районе вдоль проспекта Победы высадили в два ряда 1120 кустов бирючины.
Зеленстроевцы уверяют, что это растение — идеальное для этого места. Бирючина может расти на разных почвах, и даже в тени, а под солнцем особенно быстро набирает высоты. Городские условия переносит легко и выдерживает нехватку влажности. Но самое главное — густо высаженные кусты вдоль дорог являются эффективным экологическим способом очищать воздух. -zhivu-ogorozhu-37b6c14.jpg» alt=»На езде в Киев высадили двухрядное живое ограждение» />
Бирючина легко переносит городские условия
Уже через несколько лет при правильном уходе у стену, которая становится барьером для пыли, выхлопных газов и даже шума. Кроме того, живые изгороди — это просто красиво. Еще, как отмечают озеленители Святошинского района, бирючину можно без опасений стричь и формировать.
На этой неделе зеленстроевцы высадили кустарники возле парка «Совки». Отныне здесь будут расти массивы из 150 кустов вейгелы и 600 кустов дерна белого, которые в конце весны — в начале лета обильно цветут. Чем столичные озеленители удивят в следующем году Короля.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»