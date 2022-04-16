На въездах в Киев образовались километровые пробки: видео
Ежедневно в столицу возвращаются 40-50 тысяч человек. Фото иллюстративное
Из-за большого количества людей, возвращающихся из эвакуации, на подъездах к столице образовались километровые пробки.
Соответствующее видео опубликовала Киевская военная администрация в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в таких пробках не могут проехать гуманитарная помощь, чрезвычайники, медики, коммунальщики, военные. Ежедневно в столицу возвращаются 40-50 тысяч человек. Это создает опасность для самого же населения.
Километровые пробки на въезде в столицу
«Мы просим людей, не возвращайтесь! Киев и область снова начали обстреливать! Не игнорируйте воздушных тревог!», — призывают столичные власти.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что, несмотря на рекомендации, две трети киевлян уже вернулись домой. Однако, по его словам, спешить не стоит: еще не все маршруты автобусов, троллейбусов работают в городе, продолжаются проверки на блокпостах.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»