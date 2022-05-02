На ВДНХ возобновляет работу ряд локаций

magictr | 02.05.2022 | Новости | Комментариев нет

На ВДНХ возобновляет работу ряд локаций

Территория Экспоцентра открыта для посетителей. Фото: ВДНХ

На территории Экспоцентра уже заработали кофейни и велопрокат.

Город понемногу возвращается к привычному ритму, и вместе с ВДНХ.

Работающий на территории:

Кофейни, рестораны и стрит-фуд:

  • Белый Налив: 10:00-20:00 .
  • Coffee Lover: 10:00-17:00.
  • Kaminsky's Bakery: 10:00-17:00 (только кофе).
  • Kartofan: 10:00-18:00
  • Churros: пт-вс с 10:00 до 18:00.
  • Домики с кофе у центрального входа: 11:00-18:00< /li>

Велопрокаты

  • Veliki.ua: в будни с 11:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 20:00
  • Velolife: только в выходные дни с 10:00 до 19:00

Часть локаций также готовятся к открытию в мае.

Напомним, в апреле в оранжерее на ВДНХ зацвели цитрусовые деревья и хурма. Полюбоваться цветущими деревьями могут только работники ВДНХ и четыре живущих там кота.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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