На ВДНХ возобновляет работу ряд локаций
02.05.2022 | Новости | Комментариев нет|
Территория Экспоцентра открыта для посетителей. Фото: ВДНХ
На территории Экспоцентра уже заработали кофейни и велопрокат.
Город понемногу возвращается к привычному ритму, и вместе с ВДНХ.
Работающий на территории:
Кофейни, рестораны и стрит-фуд:
- Белый Налив: 10:00-20:00 .
- Coffee Lover: 10:00-17:00.
- Kaminsky's Bakery: 10:00-17:00 (только кофе).
- Kartofan: 10:00-18:00
- Churros: пт-вс с 10:00 до 18:00.
- Домики с кофе у центрального входа: 11:00-18:00< /li>
Велопрокаты
- Veliki.ua: в будни с 11:00 до 19:00, в выходные с 10:00 до 20:00
- Velolife: только в выходные дни с 10:00 до 19:00
Часть локаций также готовятся к открытию в мае.
Напомним, в апреле в оранжерее на ВДНХ зацвели цитрусовые деревья и хурма. Полюбоваться цветущими деревьями могут только работники ВДНХ и четыре живущих там кота.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»