На ВДНХ создадут атмосферу традиционного Рождества: программа празднования
Гостям подготовили выступления фольклорно-этнографических ансамблей и танцы. Фото: ВДНХ
6 и 7 января посетителей ждут выступления детского хора «Веснянка», народного вокально-инструментального ансамбля Solomia, фольклорно-этнографического ансамбля «Калина», группы «Узвар» и коллектива «Ц. На выходных продлится развлекательная программа «Зимней страны».
Традиционные празднества в Зимней стране — это выступления фольклорно-этнографических ансамблей, танцы и атмосфера настоящего украинского Рождества.
ПРОГРАММА
6 января
12:00/13:00/14:00/15:00/17: 00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17: 15 Выступление группы «Веснянка»
18:10 Выступление группы «Цвет папоротника»
18:15 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы Solomia
7 января
12:00/13:00/14:00/15:00/17:00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17:00 Выступление детского коллектива «Луч»
17:15 Выступление группы «Калина»
18:10 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы «Узвар»
8 Января
12:00/13:00/14:00/15:00/17:00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17:15 Выступление группы Kate`s band
18:10 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы Face2Face
9 января
12:00/13:00 /14:00/15:00/17:00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17:15 Выступление группы Band girls band
18:10 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы Band girls band
В киевской филармонии стартовал сезон рождественских концертов
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»