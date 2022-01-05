На ВДНХ создадут атмосферу традиционного Рождества: программа празднования

magictr | 05.01.2022 | Исскуство | Комментариев нет

На  традиционного Рождества: программа празднования

Гостям подготовили выступления фольклорно-этнографических ансамблей и танцы. Фото: ВДНХ

6  и 7 января посетителей ждут выступления детского хора «Веснянка», народного вокально-инструментального ансамбля Solomia, фольклорно-этнографического ансамбля «Калина», группы «Узвар» и коллектива «Ц. На выходных продлится развлекательная программа «Зимней страны».

Традиционные празднества в Зимней стране — это выступления фольклорно-этнографических ансамблей, танцы и атмосфера настоящего украинского Рождества.

ПРОГРАММА

6 января

12:00/13:00/14:00/15:00/17: 00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17: 15 Выступление группы «Веснянка»
18:10 Выступление группы «Цвет папоротника»
18:15 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы Solomia

7 января

12:00/13:00/14:00/15:00/17:00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17:00 Выступление детского коллектива «Луч»
17:15 Выступление группы «Калина»
18:10 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы «Узвар»

8 Января

12:00/13:00/14:00/15:00/17:00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17:15 Выступление группы Kate`s band
18:10 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы Face2Face

9 января

12:00/13:00 /14:00/15:00/17:00 Флешмобы аниматоров у елки
14:00/17:00 «Волшебная сказка Зимней страны»: мюзикл и праздничный парад
16:00/18:00 Флешмобы аниматоров у сцены
16:10 Анимационная программа на сцене
17:15 Выступление группы Band girls band
18:10 Конкурсы и розыгрыши
18:45 Выступление группы Band girls band

В киевской филармонии стартовал сезон рождественских концертов

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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