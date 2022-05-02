На ВДНХ работает временное убежище для животных: фото
На сегодняшний день в приюте находятся 25 собак и 5 кошек. Фото: Борис Корпусенко
На территории Национального комплекса «Экспоцентр Украина» работает временное убежище для животных «Выставочный центр», созданный в период военного положения усилиями волонтерских организаций и городских служб.
Сюда попадают собаки и кошки , которые в результате боевых действий оказались на улице. Животных привозят из столицы, а также из Ирпеня, Бородянки, Гостомеля и других населенных пунктов Киевщины.
Приют работает с 31 марта. За это время сюда привезли 70 собак и кошек. Из них уже пристроено около 40 животных. На сегодняшний день в приюте находятся 25 собак и 5 кошек.
Приют посетил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев
«В период войны чрезвычайно тяжело не только людям. Многие животные погибли или оказались на улицах. Поэтому по инициативе волонтерских организаций и города создано временное убежище. За животными здесь присматривают ветеринарный врач и специалист по адопции животных коммунального предприятия „Киевская городская больница ветеринарной медицины“, постоянно работают представители общественных организаций и волонтеры»,— рассказал заместитель председателя КГГАПетр Пантеле >.
Петр Пантелеев рассказал, откуда привозят корм для животных
По его словам, корм, который сегодня попадает в приют, — это гуманитарная помощь из Польши, Чехии и других стран. Колоссальную работу для функционирования убежища и адопции животных делают зоозащитные организации и небезразличные граждане. собак и кошек осталась без хозяев.
Андрей Белоцерковец
«Поэтому появилась потребность во временном убежище, чтобы владельцы смогли потом разыскать и забрать своих любимцев», — сказал он.
Руководитель КП «Киевская городская больница ветеринарной медицины» Наталья Мазур рассказала «Вечернему Киеву», что в приют попадают не только домашние, но и беспризорные животные.
Петр Пантелеев и Наталья Мазур
«Если не сможем найти предыдущих владельцев, ищем для четырехлапых новую семью. Животные, которые к нам попали были напуганы и дезориентированы. На сегодняшний день удалось пристроить 31 собачку и 9 котиков», — рассказала Наталья Мазур.
Собаки ждут своих хозяев
Временное убежище для животных на ВДНХ
Собачий «отель» на ВДНХ
Животные имеют свои комнаты
В приюте действует правило закрытой двери: «зашел— закрой дверь»
Этот красавец тоже остался без хозяина
Подопечных в приюте любят и ежедневно заботятся Убежище уже имеет свою страницу в Facebook, где есть информация о животных и их фото, все неравнодушные могут распространить информацию о собаках и нуждающихся семьях или же самим подумать о возможности взять под опеку кого-то из них.
Александр ГАЛУХ, Борис КОРПУСЕНКО (фото) «Вечерний Киев»