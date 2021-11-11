На ВДНХ проходят антитеррористические учения: у посетителей могут проверять удостоверения
На обучении будут проверять степень защиты ВДНХ с массовым пребыванием людей. Фото: ВДНХ
11 ноября на базе Национального комплекса «Экспоцентр Украины» проводят обучение Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины во взаимодействии с Координационной группой АТЦ при ГУ Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области. На территории могут быть резкие звуки и проверка документов.
В обучениях также примут участие отдельные силы и средства УГО Украины, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и представителей государственной власти, сообщают в ВДНХ.
Цель мероприятия — проверить степень защиты ВДНХ с массовым пребыванием людей в случае возникновения любых террористических угроз.
Обучение будет проводиться по условиям, максимально приближенным к реальным. Из-за этого возможно временное локальное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а также проверка документов, удостоверяющих личность, представителями СБУ.
Тренировки будут проходить в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и безусловным соблюдением прав и свобод человека. Тех, кто планирует посетить Экспоцентр 11 ноября, просят в этот день иметь с собой удостоверение личности. А также не волноваться по поводу присутствия людей в форме или по поводу резких звуков, которые вы услышите на территории ВДНХ днем проведения тренировок.
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»