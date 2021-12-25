На ВДНХ поселились трехметровые пушистики, помогающие исполнять желания
Сказочный персонаж выставки. Фото: Фейсбук
На пушистой выставке Флуфиландия гостей встречают сказочные герои из другой галактики, которые движутся и разговаривают.
В павильоне № 4 «Зимней страны» на ВДНХ открылась самая пушистая выставка года». >
Флуфиландия — пилотный проект, аналогов которого нет в Украине и мире. Все пушистые фигуры и декорации выставки made in Ukraine. Впервые их увидят украинцы именно на площадке ВДНХ. -bazhannja-a594d50.jpg» alt=»На ВДНХ поселились трехметровые пушистики, которые помогают исполнять желания» />
Пушистик из сказочной страны. Фото: Фейсбук
Флуфиландия — настоящий фантастический парк сказочных героев, оживающих с помощью аниматроники. Жители Флуфиландии — доброжелательные пушистики, умеющие разговаривать, улыбаться, двигаться и здороваться с гостями.
Всего в тематическом парке представлено более 20 масштабных персонажей, каждый из которых достигает трех метров. Также гостей ждут пушистые аниматоры и Флуфи-Санта, который будет рассказывать детям историю о Флуфах, космосе и галактике.
Изюминкой выставки станет «Флуфи-Почта», где каждый желающий сможет написать свое желание и отправить его в «Галактику», чтобы оно обязательно сбылось.