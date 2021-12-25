На ВДНХ поселились трехметровые пушистики, помогающие исполнять желания

magictr | 25.12.2021 | Новости | Комментариев нет

поселились трехметровые пушистики, помогающие исполнять желания

Сказочный персонаж выставки. Фото: Фейсбук

На пушистой выставке Флуфиландия гостей встречают сказочные герои из другой галактики, которые движутся и разговаривают.

В павильоне № 4 «Зимней страны» на ВДНХ открылась самая пушистая выставка года». >

Флуфиландия — пилотный проект, аналогов которого нет в Украине и мире. Все пушистые фигуры и декорации выставки made in Ukraine. Впервые их увидят украинцы именно на площадке ВДНХ. -bazhannja-a594d50.jpg» alt=»На ВДНХ поселились трехметровые пушистики, которые помогают исполнять желания» />

Пушистик из сказочной страны. Фото: Фейсбук

Флуфиландия — настоящий фантастический парк сказочных героев, оживающих с помощью аниматроники. Жители Флуфиландии — доброжелательные пушистики, умеющие разговаривать, улыбаться, двигаться и здороваться с гостями.

Всего в тематическом парке представлено более 20 масштабных персонажей, каждый из которых достигает трех метров. Также гостей ждут пушистые аниматоры и Флуфи-Санта, который будет рассказывать детям историю о Флуфах, космосе и галактике.

Изюминкой выставки станет «Флуфи-Почта», где каждый желающий сможет написать свое желание и отправить его в «Галактику», чтобы оно обязательно сбылось.

На ВДНХ поселились трехметровые пушистики>» Сказочные персонажи. Фото: Фейсбук</p> <p><strong>Выставка проходит</strong>: Зимняя страна на ВДНХ, павильон №4 (пр. Академика Глушкова, 1).</p> <p>График работы: с 10.00 до 21.00 каждый день. Детям до 3-х лет включительно: вход бесплатный. Действуют льготы.</p> <p>Также на ВДНХ можно посетить лабиринт медиаграмотности «НЕВЕРРР — ПРОВЕРРР» от команды Мечтаем и действуем. Главным героем-проводником в лабиринте является кот и его друзья.</p> <p>Также открыла свои двери для посетителей оранжерея. На время зимних праздников она превратилась в магический стеклянный дом — с новогодними декорациями, очаровательными героями и теплым баром.</p> <p><strong>Инна БИРЮКОВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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