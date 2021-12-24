На ВДНХ открыли лабиринт, в котором о медиаграмотности рассказывают котики
Интерактивные комнаты помогают овладеть навыками безопасности в информационном пространстве. Фото предоставлено организаторами
Это первый и единственный в Украине проект, который путешествует по разным уголкам страны и «прокачивает» посетителей на тему медиаграмотности.
С сегодняшнего дня на ВДНХ можно посетить лабиринт медиаграмотности «НЕВИВРР— ПРОВЕРРР» от команды Мечтаем и действуем.
Он представляет собой 12 интерактивных комнат, помогающих овладеть навыками безопасности в информационных В частности, найти ответы на такие вопросы:
—Как отличить факт от суждения? А правду ли от фейка?
—Реально собственными силами противодействовать пропаганде?
—Почему вы видите в своей ленте сообщения только 20 друзей, если на самом деле имеете их около 1000?
—Как ориентироваться в потоке информации, критически мыслить и избегать стереотипов в медиа
Главным героем-проводником в лабиринте является кот и его друзья.
Интерактивные комнаты помогают овладеть навыками безопасности в информационном пространстве. Фото предоставлено организаторами
Программа «Мечтаем и действуем» внедряется при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и выполняется IREX в партнерстве с Строим Украину вместе (БУР), Центром «Развитие корпоративной социальной ответственности» (CSR Ukraine Cents International (MCI), Международным республиканским институтом (IRI) и Zinc Network.
Когда: до 27 декабря с 10:00 до 22:00
Где: ВДНХ, возле павильона №9
Вход свободный
Также на ВДНХ работает «Зимняя страна». В этом году для жителей столицы подготовили 20 локаций с развлечениями и вкусной едой.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»