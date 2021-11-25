На ВДНХ для безопасности посетителей вырубают больные деревья
Санитарную рубку проводят дважды в год. Фото: ВДНХ
В лесной части ВДНХ площадью 14,2 гектара до 31 декабря осуществляется плановая санитарно-оздоровительная рубка леса. Работы проводятся согласно лесорубному билету от 5 февраля 2021 года.
Все износимые деревья поражены болезнями (бактериальный рак ствола и скелетных ветвей), стволовыми вредителями или гнилью различной степени. , отмечают в ВДНХ. И даже опубликовали соответствующие документы.
В экспоцентре сообщили, что процесс вырубки умерших и поэтому опасных деревьев — абсолютно законный и проводится дважды в год. Для рекреационных лесопарковых территорий сухие деревья создают опасность из-за вероятности падения — особенно в наблюдаемую в последнее время ветреную погоду. При отводе участков под рубки внимание уделяется местам, которые пользуются наибольшей популярностью среди посетителей. Кроме того, благодаря вырубке происходит уничтожение очагов размножения вредителей и болезней, что помогает уберечь от заражения здоровые деревья. Поэтому эти мероприятия проводятся исключительно с целью улучшения состояния леса и делают прогулки в нем более безопасными. Шквальный ветер прошел выходными по всем районам столицы и повредил более 120 деревьев. Они были свергнуты, сломаны и с обломанными ветвями. Больше всего пострадал Святошинский район.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»