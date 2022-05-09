«На ваших руках кровь тысяч украинцев»: Хакеры атаковали российские телеканалы

magictr | 09.05.2022 | Без рубрики | Комментариев нет

"На ваших руках кровь тысяч украинцев": Хакеры атаковали российские телеканалы

Хакеры "поздравили" зрителей российских спутниковых каналов с 9 мая — на экранах появились антивоенные высказывания. О кибератаке сообщил и российский видеохостинг Rutube.

Об этом в своем Telegram-канале написала Ксения Собчак.

"Ночью и утром жители России, желавшие посмотреть праздничную телепрограмму, натыкались на такие записи. Здесь как минимум: МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставка Winx. Интересно, кого именно сломали. Чья голова полетит с плеч", — написала она.

На своих экранах россияне увидели надписи "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. Телевизор и власть врут. Нет войне.

Как пишет Meduza, надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, Ростелекому, а также владельцы медиаплееров Winx.

По одной из версий, сломан встроенный плеер телевизоров Smart TV", — говорится в сообщении.

Хакеры также взломали сервис "Яндеккс.Телепрограмма". Там в списке вместо названий телепрограмм телеканала "Первый", "Россия 1" также появилась антивоенная надпись.

«На ваших руках кровь тысяч украинцев»: Хакеры атаковали российские телеканалы

Впоследствии с российского сайта вообще удалили телепрограмму этих каналов. телеканалы

Также утром 9 мая хакеры атаковали видеосервис Rutube, после чего сайт перестал открываться.

"Видеохостинг испытал мощную кибератаку . Пока зайти на платформу невозможно", — заявили в Rutube утром 9 мая.

Впоследствии там сообщили о том, что инцидент локализовали, ведутся работы по обеспечению безопасности. ;. Во время выступления на параде президент России Владимир Путин не объявил всеобщую мобилизацию, а также не объявил "войну" Украине вместо так называемой "спецоперации".

  • 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что президент РФ Путин во время празднования в России Дня победы 9 мая может объявить о массовой мобилизации.
  • 30 апреля спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что Россия может объявить полную мобилизацию, если не сможет в ближайшее время добиться поставленных целей на востоке Украины. Такого же мнения придерживаются в украинской разведке.
  • Представитель президента РФ Дмитрий Песков назвал "неправдой и чепухой" публикации о планах объявить 9 мая мобилизацию в России.
  • В России официально не объявляли мобилизацию, но, по данным украинской разведки, РФ проводит скрытую мобилизацию так называемых "добровольцев", срочников и курсантов, а также наемников из Сирии. Причиной стали потери российских войск в Украине.
  • У самопровозглашенных "ЛДНР" мобилизация началась за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным СМИ, Россия также пытается восполнить потери за счет наемников частной военной кампании "Вагнера" (нынешнее название "Маяк").

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