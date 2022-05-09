«На ваших руках кровь тысяч украинцев»: Хакеры атаковали российские телеканалы
Хакеры "поздравили" зрителей российских спутниковых каналов с 9 мая — на экранах появились антивоенные высказывания. О кибератаке сообщил и российский видеохостинг Rutube.
Об этом в своем Telegram-канале написала Ксения Собчак.
"Ночью и утром жители России, желавшие посмотреть праздничную телепрограмму, натыкались на такие записи. Здесь как минимум: МТС, НТВ-плюс, Ростелеком, Приставка Winx. Интересно, кого именно сломали. Чья голова полетит с плеч", — написала она.
На своих экранах россияне увидели надписи "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. Телевизор и власть врут. Нет войне.
Как пишет Meduza, надпись видели пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, Ростелекому, а также владельцы медиаплееров Winx.
По одной из версий, сломан встроенный плеер телевизоров Smart TV", — говорится в сообщении.
Хакеры также взломали сервис "Яндеккс.Телепрограмма". Там в списке вместо названий телепрограмм телеканала "Первый", "Россия 1" также появилась антивоенная надпись.
Впоследствии с российского сайта вообще удалили телепрограмму этих каналов. телеканалы
Также утром 9 мая хакеры атаковали видеосервис Rutube, после чего сайт перестал открываться.
"Видеохостинг испытал мощную кибератаку . Пока зайти на платформу невозможно", — заявили в Rutube утром 9 мая.
Впоследствии там сообщили о том, что инцидент локализовали, ведутся работы по обеспечению безопасности. ;. Во время выступления на параде президент России Владимир Путин не объявил всеобщую мобилизацию, а также не объявил "войну" Украине вместо так называемой "спецоперации".