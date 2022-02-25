На Троещине возле ТЭЦ-6 произошли пять взрывов: ОБНОВЛЕНО
Похоже вражеская артиллерия вплотную подобралась к Киеву. Фото из открытых источников
Пять взрывов произошли с интервалом в 3-5 минут у ТЭЦ-6.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Аварийно-спасательные службы следуют туда. Выясняем детали» — рассказал он.
Как стало известно «Вечернему Киеву», сейчас ТЭЦ-6 продолжает работать в обычном режиме.
Впрочем, Виталий Кличко назвал ситуацию для Киева— угрожающей.
«Следующая ночь, под утро, будет очень сложным. Российские войска — вплотную к столице. Обезвреживают военные и правоохранители в городе диверсионные группы. В столице взяты под охрану и особый контроль мосты. На них дежурит военная техника и бойцы Вооруженных сил», — сказал Виталий Кличко.
Также, по его словам, оборудуют блокпосты не только на основных въездах в город. Ее устанавливают блоки, перекрывающие движение возле стратегических объектов в столице.
«Хочу также сообщить, что для обороны столицы от надвигающегося агрессора уже на 100% укомплектована 112 бригада территориальной обороны Киева. Сейчас мы решаем вопрос о создании дополнительных подразделений защитников столицы»,— сообщил Виталий Кличко.
Мэр также поблагодарил жителей города за их готовность стать на защиту Киева и страны вместе с другими подразделениями Вооруженных сил и силами правопорядка.
В настоящее время в Киеве объявлено об угрозе авиаудара. Киевлян призывают срочно проследить в укрытие.
В настоящее время в Киеве объявили об угрозе авиаудара. Киевлян призывают срочно проследовать в укрытие.
Обновлено. ТЭЦ-6 неповреждена и продолжает работать в обычном режиме. Как сообщили в Киевтеплоэнерго, генерация тепла и электричества происходит в необходимых для жизнеобеспечения города объемах.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»