На Троещине возле ресторана нашли труп
Полиция устанавливает все обстоятельства жуткого убийства. Фото из открытых источников
Мертвого мужчину с тремя ножевыми ранениями в сердце обнаружили на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского.
Человек, который лежал в луже крови, заметили прохожие и вызов. Оказалось, что человеку нанесли три ножевых ранения прямо в сердце. Как сообщает общественная организация «Автопатруль Майдан», труп обнаружили возле «резко перестал работать» ресторана «Водолей».
Также отмечается, что в заведении были выключены камеры наблюдения. Возможно, что убитый мужчина отдыхал в ресторане. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства убийства и проводят оперативно-розыскные действия.
В полиции Киева сообщили, что погибший — уроженец другого государства, 1969 года рождения. Его тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали досудебное расследование по статье «Умышленное убийство».
Между тем правоохранители Киевщины завершили расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который, чтобы скрыть жуткое убийство, устроил взрыв в пятиэтажке в селе Белогородка.
Это ужасное событие произошло 21 июня 2021 года. В квартире на третьем этаже нашли обгоревший труп 47-летнего мужчины. Экспертиза установила, что его жестоко убили — выходцу из Кременчуга перерезали горло, нанесли три удара ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких.
На второй день, 22 июня, совершенном. Им оказался 43-летний моряк дальнего плавания, проживавший неподалеку. Он заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта из-за ссоры за гараж, который предоставлял в аренду погибшему.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»